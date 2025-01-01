От свинга до босса-новы. Эльвира Трафова и ансамбль Филармонии джазовой музыки

Заслуженная артистка России Эльвира Трафова (вокал) в сотрудничестве с ансамблем Филармонии джазовой музыки готовят для зрителей увлекательную программу, которая включает в себя классические джазовые стандарты, такие как самбы и босса-новы. Мелодии середины ХХ века, которые остаются актуальными и сегодня, прозвучат в оригинальных интерпретациях участников коллектива.

Состав ансамбля

В ансамбле сочетаются таланты известных музыкантов:

Николай Сизов – фортепиано,

– фортепиано, Дмитрий Попов – тенор-саксофон,

– тенор-саксофон, Андрей Рябов – гитара,

– гитара, Вадим Михайлов – контрабас,

– контрабас, Андрей Иванов – ударные.

Каждый из музыкантов вносит уникальный вклад в исполнение произведений, что создает особую атмосферу концерта.

Интересные факты

Жанр босса-новы, зародившийся в Бразилии, стал ощущением 60-х годов и подарил миру такие шедевры, как «The Girl from Ipanema». Сегодня его звучание продолжает вдохновлять исполнителей по всему миру, и этот концерт – отличный способ познакомиться с его международным звучанием в исполнении талантливых музыкантов.