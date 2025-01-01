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Где послушать джаз в Петербурге? Подборка джазовых событий от Киноафиши

Джаз в Санкт-Петербурге слушать приятно. Тем более, что существует большое количество мест и программ, которые позволяют это сделать. Если вы хотите окунуться в атмосферу саксофона и клавишных, город может удовлетворить любой вкус, будь то классический джаз, его романтичные версии или подвижный свинг. В новой подборке советуем, в какие джаз-клубы Санкт-Петербурга или на какие программы сходить, чтобы провести вечер за чудесной музыкой. Какое бы место вы не выбрали, это точно будет незабываемо.

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Джазовый вечер
Джазовый вечер
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Джазовый Джем-Сейшн Jazz Jam Session
Джазовый Джем-Сейшн Jazz Jam Session
джаз
Квартет Дмитрия Носкова
Квартет Дмитрия Носкова
джаз
Джазовый концерт
Джазовый концерт
джаз
#В_свечах: Джаз в Особняке Половцова
#В_свечах: Джаз в Особняке Половцова
джаз
Mussorgsky Jazz Orchestra п/у Сергея Богданова
Mussorgsky Jazz Orchestra п/у Сергея Богданова
джаз
Магия свечей. Романтический джаз в Оранжерее
Магия свечей. Романтический джаз в Оранжерее
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Джаз-клуб Игоря Бутмана

Одной из главных точек притяжения для любителей джаза является Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Изначально, это московская площадка, но недавно она появилась и в Питере в историческом здании на набережной канала Грибоедова. Джаз-бар Бутмана сразу стал одним из центров культурной жизни города. Просторный зал вмещает более 250 человек и радует не только шикарной акустикой и стильным интерьером, но и выступлениями лучших джазовых музыкантов со всего мира. Связи и авторитет Бутмана позволяют приглашать лучших из лучших. Афиша клуба Бутмана никогда не бывает пустой. Каждый вечер проходят концерты, где звёзд российского и международного джаза. Помимо самого основателя здесь выступают Даниил Крамер, Сергей Манукян, большие мастера западного джаза и многие другие. Можете смело выбирать любой концерт из афиши джаз-клуба Игоря Бутмана — деньги не будут потрачены зря. Для тех, кто ищет уютное и атмосферное место, джаз клуб Бутмана на канале Грибоедова станет идеальным выбором.

#В_свечах. Джаз в особняке Половцова

Один из самых необычных форматов, для тех, кто хочет чего-то «новенького» – джаз при свечах. Особняк Половцова регулярно превращается в уютный джаз-клуб, где музыка переплетается с мерцанием тысяч свечей. Вечера, которые проходят в этих интерьерах, создают волшебную и уютную атмосферу. Этот проект — настоящая находка для тех, кто ищет романтические и незабываемые впечатления. Джаз в особняке Половцова привлекает своей необычной подачей, каждый вечер становится настоящим музыкальным приключением. Зрители чувствуют себя графами и графинями из XIX века, которые пришли на музыкальный вечер к аристократу. Это незабываемый перфоманс, на который точно стоит сходить с партнёром.

Романтический джаз. Концерт при свечах в Оранжерее Таврического сада

Не менее впечатляющими становятся и концерты романтического джаза при свечах в оранжерее. Это ещё одна возможность переместиться во времени, только не в особняк, а в Оранжерею Таврического сада. Под звуки саксофона, окружённые зеленью и освещённые мягким светом свечей, вы сможете ощутить магию джаза в уникальной обстановке. Это невероятно романтичный вечер — джаз при свечах в Санкт-Петербурге. Возможность провести незабываемый вечер вдвоём или просто насладиться музыкой в окружении красивой природы. Концерты здесь дарят ощущение праздника и умиротворения.

Джаз-клуб Police Station

Если же вам по душе более камерная и уютная атмосфера, стоит заглянуть в джаз-клуб Police Station. Это место на Невском проспекте, где можно погрузиться в атмосферу середины XX века. Police Station в СПб — джаз, который выходит за рамки концертов. Например, здесь можно послушать джем-сейшны, где каждый желающий может выйти на сцену и поучаствовать в импровизации. Кстати, джаз-бар Police Station в СПб идеально подойдёт тем, кто хочет не только послушать музыку, но и выпить коктейль в приятной компании вместе. Здесь отличная кухня, поэтому пищу духовную можно совместить с пищей гастрономической. Джаз-клуб Police Station в Санкт-Петербурге — это идеальное пространство для уютного вечера. Его точно стоит внести в список мест, куда нужно сходить. Многие отзывы на джаз в Police Station отмечают потрясающую атмосферу и качественную музыку.

Филармония джазовой музыки

Одно из самых известных мест — Филармония джаза в Санкт-Петербурге. Она была основана в 1989 году народным артистом России Давидом Голощёкиным и до сих пор остаётся главной сценой для джазовых музыкантов. В филармонии проводятся не только концерты, но и фестивали, такие как «Свинг белой ночи», который привлекает джазменов со всего мира. Если вы ищете, где послушать джаз в СПб, джаз в Филармонии — это одно из лучших решений. Подойдёт для любителей классик. Здесь можно послушать джазовые квартеты, солиста с оркестром и другое филармонические воплощения джаза. Поэтому выбирайте концерт, надевайте лучший костюм или платье — и приходите сюда на джаз-концерты в СПб.

Вот ответ на вопрос, где послушать джаз в СПб. Как видите, возможностей много, наш город обожает эту музыку и тех, кто её играет. Поэтому следите за афишей джаза в СПб, ищите то самое выступлением и скорее покупайте билеты!

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