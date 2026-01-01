Дудук и орган. В готическом соборе
Дудук и орган. В готическом соборе

Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт органной музыки в церкви Бенуа

В готическом соборе храма Посещения Пресвятой Девы Марии Елизаветы, спроектированного Николаем Бенуа, пройдет серия концертов под названием «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Этот великолепный архитектурный шедевр, возведенный в неороманском стиле в период 1856–1859 годов, скрыт от глаз туристов в укромном уголке города.

Экскурсии и музыка в уникальной атмосфере

Каждому концерту предшествует экскурсия, которую проводит настоятель храма. Посетители смогут не только узнать интересные факты из истории храма, но и посетить семейное захоронение Бенуа, расположенное в церковной крипте. Здание было дополнено колокольней в 1877–1879 годах, однако первоначальная гармония его архитектуры была нарушена. В советскую эпоху храм был закрыт, а кладбище уничтожено, но в начале XXI века храм вновь открыл свои двери для верующих.

Музыкальная программа

На концерте звучат армянские народные мелодии и произведения для органа. Исполнителем на органе станет лауреат международных конкурсов Александра Веткина. Его выступление украсит дудук Артура Пашьяна, известного своими трогательными интерпретациями. Сочетание этих двух инструментов создаст уникальную атмосферу музыки, наполненной древними корнями и лиричностью.

Практическая информация

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для всех зрителей старше 6 лет. Билеты можно приобрести в двух категориях: с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии состоится после концерта, что позволит расширить ваши знания о культуре и истории области.

Этот концерт — настоящая находка для любителей органной музыки и тех, кто хочет глубже понять культуру Армении. Не упустите возможность насладиться этим особенным событием в уникальной атмосфере храма Бенуа!

Июнь
13 июня суббота
20:00
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1200 ₽
21 июня воскресенье
15:00
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1200 ₽

