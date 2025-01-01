Меню
Калинов мост
Калинов мост

Калинов мост

О концерте/спектакле

Группа «Калинов мост» в Космонавте

Группа «Калинов мост» — одна из ведущих фолк-групп России, которая подарила слушателям уникальный музыкальный опыт. Интересно, что в их аранжировках нет ничего специфически народного. Основу музыки составляют живописные гитарные узоры, спокойный темп и элементы хиппи-блюза. Звучание не перегружено традиционными инструментами, такими как гусли и аккордеоны, однако это не снижает глубины их произведений.

Уникальность группы

Песни «Калинов мост» пронизаны светлой меланхолией, что создает особую атмосферу. Фронтмен коллектива Дмитрий Ревякин способствует ощущению фолковой уникальности благодаря своей словесной вязи и характерным интонациям. Его талант позволяет зрителям погрузиться в мир, где славянская поэзия оживает через музыку.

Не пропустите!

Спектакли группы «Калинов мост» — это не просто концерт, а настоящая музыкальная встреча, которая погружает в культуру и традиции народной песни. Если вы хотите насладиться качественной музыкой и зарядиться положительными эмоциями, обязательно посетите их выступление!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Санкт-Петербург, 7 ноября
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
20:00 от 1200 ₽

