Спектакль «Одни». Спектакль по мотивам рассказов В. М. Шукшина

«Одни». Спектакль по мотивам рассказов В. М. Шукшина
12+

О спектакле

Спектакль по мотивам рассказов В. М. Шукшина

В Музей-квартире Л. Н. Бенуа состоится спектакль «Одни», созданный на основе произведений известного советского писателя и сценариста В. М. Шукшина. Этот спектакль погружает зрителей в мир простых деревенских людей, чьи проблемы и мечты вызывают резонирование в сердцах каждого из нас.

Мир героев Шукшина

Герои Шукшина, как правило, — это обычные, порой забавные личности. Их истории о деревенской жизни позволяют глубже понять не только радости, но и боли, с которыми сталкиваются люди на селе. В центре сюжета — вопросы, которые беспокоят каждого из нас, независимо от места жительства.

Поэзия повседневности

Спектакль наделен особой поэзией. За внешним добродушием «чудиков» скрываются глубокие переживания и мысли о человеческой природе. Эстетика, с которой поданы истории, проникает в души зрителей.

Атмосфера деревенской жизни

Уютный дух деревни, созданный нашими артистами, наполняет пространство теплом. Он ощущается как свет от печурки, где потрескивает огонь, даря всем зрителям чувство домашнего уюта.

Музыка и звуки

Ласковые и задорные звуки аккордеона врываются в атмосферу спектакля, словно ветер, проникающий в дом через открытое окно с видом на русское поле. Вместе с ними зрители понимают, что они не «Одни».

14 июня воскресенье
15:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 2000 ₽

