Оскар и Розовая Дама
О спектакле

Спектакль «Оскар и Розовая дама» в АДТ имени В.Ф. Комиссаржевской

В АДТ имени В.Ф. Комиссаржевской состоится показ спектакля по мотивам книги Дэвида Финкеля «Оскар и Розовая дама». В центре сюжета — история обречённого мальчика Оскара и одинокой пожилой женщины Бабушки Розы, чья дружба помогает им прожить целую жизнь за всего лишь 12 дней.

«Оскар и Розовая дама» — это пронзительная история о взаимодополняющей силе дружбы и о том, как важно ценить каждый момент жизни. Оскар называет её Бабушкой Розой не из-за родственной связи, а благодаря глубоким человеческим отношениям, которые они устанавливают. Бабушка Роза, обманом скрывающая свой возраст от администрации клиники, открывает Оскару тайну особых писем. Эти письма позволяют мальчику воспринимать каждый прожитый день как важный этап его жизни, по продолжительности равной десяти годам.

Хотя сюжет кажется грустным, его рассказывают с непередаваемым юмором и теплотой. Это история о вере, любви и силе отношений, которые могут сделать даже короткую жизнь невероятно ценной.

Создатели спектакля

Спектакль создан известным театральным продюсером Леонидом Роберманом и талантливым режиссёром Филиппом Гуревичем, который на сегодняшний день является одним из самых востребованных в театральной среде.

  • Автор: Эрик-Эммануэль Шмитт
  • Перевод: Галина Соловьева
  • Автор инсценировки: Лара Бессмертная
  • Режиссёр: Филипп Гуревич
  • Художник: Ольга Суслова
  • Художник по свету: Павел Бабин
  • Продюсер: Леонид Роберман

В ролях

  • Виктория Толстоганова
  • Светлана Иванова

Июнь
12 июня пятница
19:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 4000 ₽

