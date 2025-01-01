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Парфюмер
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Спектакль Парфюмер

Постановка
Театр Терезы Дуровой 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

По мотивам романа Патрика Зюскинда

Спектакль «Парфюмер» переносит зрителей в атмосферу 18 века, рассказывая историю о парфюмере Жане-Батисте Гренуе. Сюжет, костюмы и игра актёров создают незабываемую атмосферу, которая затягивает и оставляет след в памяти.

История о гении без чувств

Жан-Батист Гренуй — циничный и безумный парфюмер, который убивает людей, чтобы создавать уникальные ароматы. Несмотря на его жестокие поступки, возникает чувство сострадания к герою, что порождает вопросы о природе его злодеяний.

Дилемма и спектакль как произведение искусства

Вопрос о том, как отнестись к этому персонажу, становится основой для размышлений зрителей. Роль Гренуя исполняет Дмитрий Ермак, звезда мюзиклов, лауреат премии «Золотая Маска», чья игра придаёт спектаклю особую глубину и эмоциональную напряженность.

Режиссер
Андрей Носков
Андрей Носков
В ролях
Дмитрий Ермак
Наталья Андронова
Мария Паротикова
Роман Рассказов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 700 ₽

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