По мотивам романа Патрика Зюскинда

Спектакль «Парфюмер» переносит зрителей в атмосферу 18 века, рассказывая историю о парфюмере Жане-Батисте Гренуе. Сюжет, костюмы и игра актёров создают незабываемую атмосферу, которая затягивает и оставляет след в памяти.

История о гении без чувств

Жан-Батист Гренуй — циничный и безумный парфюмер, который убивает людей, чтобы создавать уникальные ароматы. Несмотря на его жестокие поступки, возникает чувство сострадания к герою, что порождает вопросы о природе его злодеяний.

Дилемма и спектакль как произведение искусства

Вопрос о том, как отнестись к этому персонажу, становится основой для размышлений зрителей. Роль Гренуя исполняет Дмитрий Ермак, звезда мюзиклов, лауреат премии «Золотая Маска», чья игра придаёт спектаклю особую глубину и эмоциональную напряженность.