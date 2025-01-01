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Идеальный муж
Киноафиша Идеальный муж

Спектакль Идеальный муж

12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Изящная комедия Оскара Уайльда в театре имени Акимова

«Идеальный муж» — изящная комедия Оскара Уайльда, исследующая тонкие грани человеческих отношений и общественной морали. В центре сюжета — лорд и леди Чилтерн, идеальная и благопристойная семья. Он — преуспевающий политик с незапятнанной репутацией, она — воплощение добродетели, обожающий своего супруга. Однако их благополучие оказывается хрупким.

Конфликт

В Лондоне появляется миссис Чивли — шантажистка и интриганка, угрожающая разоблачением лорду Чилтерну. Дело в том, что много лет назад он раскрыл секретные государственные сведения нечистоплотному биржевому дельцу. Теперь миссис Чивли ставит Роберта Чилтерна перед непростым выбором: либо уничтожить свою репутацию, либо оказаться втянутым в новую аферу.

На помощь Роберту приходит его друг — легкомысленный лорд Горинг, у которого есть свои козыри против шантажистки. Однако ситуация все больше запутывается, вовлекая в нее чувства, такие как любовь, влечение, ревность и месть.

Темы и проблемы

Комедия Уайльда иронически высмеивает нормы общественной морали и задает вопрос: возможны ли идеальные отношения? Способны ли мы простить любимому человеку его слабости и несовершенства?

Режиссер
Павел Сафонов
В ролях
Дмитрий Лебедев
Илья Носков
Денис Зайцев
Дария Лятецкая
Ирина Цветкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 21 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 19 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж

В ближайшие дни

Прогулка по Михайловскому театру
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14 августа в 11:30 Михайловский театр
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