Спектакль Нос

Абсурдистская Гоголевская драма на сцене ТЮЗа им. Брянцева

Спектакль, основанный на абсурдистской повести Николая Гоголя «Нос», погружает зрителей в холодный весенний Петербург, где каждый герой застрял в своей матрице бытия. Ощущение безысходности и одиночества, стремление к любви и теплу — главные темы этой театральной постановки.

Персонажи и их страхи

Цирюльник Иван Яковлевич живет в страхе перед своей женой. Штаб-офицерша Подточина тревожится о том, что майор Ковалев не намерен жениться на ее дочке. Сам Ковалев, потеряв свой нос, ощущает утрату значимости и смысла жизни. Каждый из них ищет тепло, но не находит его.

Трактовка режиссера

Режиссёр Тимур Кулов предлагает уникальную трактовку классической истории. Он говорит: «Исчезновение Носа у главного героя — это необычно, но возможно в Гоголевской вселенной! Это испытание для него! Это сбой всей системы его координат и возможность выбраться из зацикленности своей жизни и нашей общей истории в целом! Но сможет ли герой вырваться из этой вселенной? Да и герой ли Ковалёв в этой истории? Или же герой тот, кого на первый взгляд мы не замечаем?»

Помощник режиссера

Спектакль ведет помощник режиссера Вероника Юсупова, которая добавляет свою изюминку в интерпретацию Гоголя. Это создаёт дополнительные слои понимания и восприятия происходящего на сцене.

Не упустите шанс погрузиться в мир Гоголя и пережить вместе с героями их борьбу за любовь и человеческое тепло. Спектакль обещает быть насыщенным эмоциями и глубокими размышлениями о жизни.