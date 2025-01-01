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Нос
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Спектакль Нос

16+
Режиссер Тимур Кулов
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Абсурдистская Гоголевская драма на сцене ТЮЗа им. Брянцева

Спектакль, основанный на абсурдистской повести Николая Гоголя «Нос», погружает зрителей в холодный весенний Петербург, где каждый герой застрял в своей матрице бытия. Ощущение безысходности и одиночества, стремление к любви и теплу — главные темы этой театральной постановки.

Персонажи и их страхи

Цирюльник Иван Яковлевич живет в страхе перед своей женой. Штаб-офицерша Подточина тревожится о том, что майор Ковалев не намерен жениться на ее дочке. Сам Ковалев, потеряв свой нос, ощущает утрату значимости и смысла жизни. Каждый из них ищет тепло, но не находит его.

Трактовка режиссера

Режиссёр Тимур Кулов предлагает уникальную трактовку классической истории. Он говорит: «Исчезновение Носа у главного героя — это необычно, но возможно в Гоголевской вселенной! Это испытание для него! Это сбой всей системы его координат и возможность выбраться из зацикленности своей жизни и нашей общей истории в целом! Но сможет ли герой вырваться из этой вселенной? Да и герой ли Ковалёв в этой истории? Или же герой тот, кого на первый взгляд мы не замечаем?»

Помощник режиссера

Спектакль ведет помощник режиссера Вероника Юсупова, которая добавляет свою изюминку в интерпретацию Гоголя. Это создаёт дополнительные слои понимания и восприятия происходящего на сцене.

Не упустите шанс погрузиться в мир Гоголя и пережить вместе с героями их борьбу за любовь и человеческое тепло. Спектакль обещает быть насыщенным эмоциями и глубокими размышлениями о жизни.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 1500 ₽

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