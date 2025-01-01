Оркестр CAGMO. Симфония Expedition 33

Концертная программа CAGMO: Погружение в «Симфонию Expedition 33»

CAGMO с гордостью представляет новую концертную программу, вдохновленную одной из самых популярных игр 2025 года — «Симфония Expedition 33». Это событие пройдет в исполнении симфонического оркестра и хора CAGMO.

О «Симфонии Expedition 33»

«Симфония Expedition 33» — это не просто игра, а настоящая культурная сенсация. Сразу после выхода она завоевала сердца игроков и критиков по всему миру благодаря своему глубокому сюжету, оригинальному геймплею и трогающей до глубины души музыке. Игра стала одной из самых обсуждаемых RPG 2025 года, получив высокие оценки и множество наград.

Музыкальная сенсация

Саундтрек к «Expedition 33» стал настоящим хитом, покорившим музыкальные чарты и собравшим миллионы прослушиваний. На концерте вы сможете насладиться уникальными симфоническими аранжировками, которые позволят вам заново пережить все ключевые моменты экспедиции героев.

Приглашаем вас на концерт!

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу Clair Obscur: Expedition 33 вместе с оркестром CAGMO. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников театра и музыки!