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Оркестр CAGMO. Симфония Expedition 33
Билеты от 3300₽
Киноафиша Оркестр CAGMO. Симфония Expedition 33

Оркестр CAGMO. Симфония Expedition 33

6+
Возраст 6+
Билеты от 3300₽

О концерте/спектакле

Концертная программа CAGMO: Погружение в «Симфонию Expedition 33»

CAGMO с гордостью представляет новую концертную программу, вдохновленную одной из самых популярных игр 2025 года — «Симфония Expedition 33». Это событие пройдет в исполнении симфонического оркестра и хора CAGMO.

О «Симфонии Expedition 33»

«Симфония Expedition 33» — это не просто игра, а настоящая культурная сенсация. Сразу после выхода она завоевала сердца игроков и критиков по всему миру благодаря своему глубокому сюжету, оригинальному геймплею и трогающей до глубины души музыке. Игра стала одной из самых обсуждаемых RPG 2025 года, получив высокие оценки и множество наград.

Музыкальная сенсация

Саундтрек к «Expedition 33» стал настоящим хитом, покорившим музыкальные чарты и собравшим миллионы прослушиваний. На концерте вы сможете насладиться уникальными симфоническими аранжировками, которые позволят вам заново пережить все ключевые моменты экспедиции героев.

Приглашаем вас на концерт!

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу Clair Obscur: Expedition 33 вместе с оркестром CAGMO. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников театра и музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00 от 3300 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 ноября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 3000 ₽

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