Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO

Хиты «Король и Шут» в исполнении оркестра и хора

Погружение в мир панк-рока и классики

Оркестр CAGMO представляет уникальную программу, которая объединяет панк-рок и симфоническое искусство. В этот вечер вы услышите все знаковые баллады легендарной группы «Король и Шут» в новом исполнении — струнный оркестр и хор придадут любимым композициям мощь и глубину. Оркестровое звучание оживит сюжеты песен, даруя атмосферу «страшных сказок» и лирических историй, которые завоевали сердца поклонников русского рока.

Все хиты на одной сцене

Программа включает все самые знаковые композиции группы: «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие. Эти песни стали классикой жанра, а в симфоническом исполнении они зазвучат по-новому, добавляя мелодичности и торжественности панк-роковым мотивам.

Не пропустите редкую возможность услышать «Короля и Шута» в формате, где рок и классика сливаются в единое музыкальное полотно!