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Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
Билеты от 3300₽
Киноафиша Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO

Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO

6+
Возраст 6+
Билеты от 3300₽

О концерте/спектакле

Хиты «Король и Шут» в исполнении оркестра и хора

Погружение в мир панк-рока и классики

Оркестр CAGMO представляет уникальную программу, которая объединяет панк-рок и симфоническое искусство. В этот вечер вы услышите все знаковые баллады легендарной группы «Король и Шут» в новом исполнении — струнный оркестр и хор придадут любимым композициям мощь и глубину. Оркестровое звучание оживит сюжеты песен, даруя атмосферу «страшных сказок» и лирических историй, которые завоевали сердца поклонников русского рока.

Все хиты на одной сцене

Программа включает все самые знаковые композиции группы: «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие. Эти песни стали классикой жанра, а в симфоническом исполнении они зазвучат по-новому, добавляя мелодичности и торжественности панк-роковым мотивам.

Не пропустите редкую возможность услышать «Короля и Шута» в формате, где рок и классика сливаются в единое музыкальное полотно!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
19:00 от 3300 ₽

В других городах

Омск, 4 сентября
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
19:00 от 2900 ₽
Рязань, 4 сентября
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
19:00 от 2900 ₽
Новосибирск, 6 сентября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
18:00 от 2900 ₽
Красноярск, 7 сентября
Красноярская филармония Красноярск, просп. Мира, 2б
18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 3000 ₽
Краснодар, 11 сентября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 3000 ₽
Сочи, 17 сентября
Летний театр Сочи, Черноморская, 11
19:00 от 2900 ₽
Екатеринбург, 21 сентября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
18:00 от 2900 ₽
Ростов-на-Дону, 21 сентября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
18:00 от 2900 ₽
Челябинск, 26 сентября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00 от 2900 ₽
Нижний Новгород, 26 сентября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2900 ₽
Воронеж, 9 октября
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
19:00 от 2900 ₽
Уфа, 10 октября
Конгресс-холл «Торатау» Уфа, Заки Валиди, 2
19:00 от 2900 ₽
Пермь, 12 октября
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
18:00 от 2900 ₽
Самара, 12 октября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
18:00 от 2900 ₽
Казань, 8 ноября
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
18:00 от 2900 ₽

В ближайшие дни

Симфонические хиты при свечах. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Вивальди. Лето. Чайковский. Серенада
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Классическая музыка
Симфонические хиты при свечах. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Вивальди. Лето. Чайковский. Серенада
27 июля в 17:00 Петровский путевой дворец
от 4500 ₽
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Большой женский концерт
26 июля в 18:00 Bla Bla Bar
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