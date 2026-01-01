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Максимальная красота минимализма — 2
Киноафиша Максимальная красота минимализма — 2

Максимальная красота минимализма — 2

12+
Возраст 12+

О концерте

Камерная музыка в Новосибирске

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится концерт филармонического камерного оркестра под управлением дирижера Ильи Иоффа из Санкт-Петербурга. В программе прозвучат выдающиеся произведения современных композиторов, которые не оставят равнодушными любителей минималистической музыки и экспериментальных композиций.

Программа концерта

  • М. Рихтер. Recomposed by Max Richter: Vivaldi — The Four Seasons («Преобразовано Максом Рихтером: Вивальди — «Времена года»)
  • Ф. Гласс. Echorus («Эхорус»)
  • С. Райх. Duet («Дуэт»)
  • Дж. Брайерс. Jesus' Blood Never Failed Me Yet («Кровь Иисуса никогда еще меня не подводила»)

Исполнители

Соло на скрипке исполнит талантливая Юлия Рубина. Ее мастерство и эмоциональная подача гарантируют незабываемые впечатления от звучания. Дирижер Илья Иофф известен своим умением создавать яркую атмосферу и взаимодействовать с музыкантами, что всегда приносит великолепные результаты.

Не упустите возможность насладиться естественной красотой звуков и погрузиться в мир релаксации и глубоких чувств, который предлагает этот концерт.

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В других городах
Ноябрь
21 ноября суббота
18:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
22 ноября воскресенье
18:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

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