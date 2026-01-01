Максимальная красота минимализма — 2

Камерная музыка в Новосибирске

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится концерт филармонического камерного оркестра под управлением дирижера Ильи Иоффа из Санкт-Петербурга. В программе прозвучат выдающиеся произведения современных композиторов, которые не оставят равнодушными любителей минималистической музыки и экспериментальных композиций.

Программа концерта

М. Рихтер. Recomposed by Max Richter: Vivaldi — The Four Seasons («Преобразовано Максом Рихтером: Вивальди — «Времена года»)

Ф. Гласс. Echorus («Эхорус»)

С. Райх. Duet («Дуэт»)

Дж. Брайерс. Jesus' Blood Never Failed Me Yet («Кровь Иисуса никогда еще меня не подводила»)

Исполнители

Соло на скрипке исполнит талантливая Юлия Рубина. Ее мастерство и эмоциональная подача гарантируют незабываемые впечатления от звучания. Дирижер Илья Иофф известен своим умением создавать яркую атмосферу и взаимодействовать с музыкантами, что всегда приносит великолепные результаты.

Не упустите возможность насладиться естественной красотой звуков и погрузиться в мир релаксации и глубоких чувств, который предлагает этот концерт.