Максимальная красота минимализма — 2

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится концерт филармонического камерного оркестра под управлением дирижера Ильи Иоффа из Санкт-Петербурга. В программе прозвучат выдающиеся произведения современных композиторов, которые не оставят равнодушными любителей минималистической музыки и экспериментальных композиций.
Соло на скрипке исполнит талантливая Юлия Рубина. Ее мастерство и эмоциональная подача гарантируют незабываемые впечатления от звучания. Дирижер Илья Иофф известен своим умением создавать яркую атмосферу и взаимодействовать с музыкантами, что всегда приносит великолепные результаты.
Не упустите возможность насладиться естественной красотой звуков и погрузиться в мир релаксации и глубоких чувств, который предлагает этот концерт.