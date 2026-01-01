Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке

Новая программа Алеси Казанцевой в Новосибирске

В Театре имени Маяковского состоится показ новой программы Алеси Казанцевой. В центре сюжета — жизненные истории и наблюдения артистки, которые обязательно найдут отклик у зрителей.

Эта программа под названием «Привет! Я жива-здорова, все в порядке» обещает стать настоящим подарком как для преданных поклонников Алеси, так и для тех, кто ценит искренние и легкие выступления.

Не упустите возможность увидеть выступление таланта, который умеет создавать атмосферу тепла и близости с залом. Программа наполнена юмором и жизненными ситуациями, которые делают каждый момент уникальным и запоминающимся.