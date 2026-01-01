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Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке
Киноафиша Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке

Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке

18+
Возраст 18+

О концерте

Новая программа Алеси Казанцевой в Новосибирске

В Театре имени Маяковского состоится показ новой программы Алеси Казанцевой. В центре сюжета — жизненные истории и наблюдения артистки, которые обязательно найдут отклик у зрителей.

Эта программа под названием «Привет! Я жива-здорова, все в порядке» обещает стать настоящим подарком как для преданных поклонников Алеси, так и для тех, кто ценит искренние и легкие выступления.

Не упустите возможность увидеть выступление таланта, который умеет создавать атмосферу тепла и близости с залом. Программа наполнена юмором и жизненными ситуациями, которые делают каждый момент уникальным и запоминающимся.

Купить билет на концерт Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке

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В других городах
Ноябрь
15 ноября воскресенье
17:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15

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