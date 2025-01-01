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Оркестр CAGMO. Симфония Elden Ring + Dark Souls
Билеты от 3500₽
Киноафиша Оркестр CAGMO. Симфония Elden Ring + Dark Souls

Оркестр CAGMO. Симфония Elden Ring + Dark Souls

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Оркестр и хор CAGMO представляют программу по мотивам Dark Souls и Elden Ring

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое объединяет два величественных мира видеоигр, созданных выдающимся гейм-дизайнером Хидэтака Миядзаки. Оркестр и хор CAGMO представят новую музыкальную программу, посвященную эпическим сагам Dark Souls и Elden Ring.

Преемственность двух миров

В этой программе будет подчеркнута концептуальная связь между классической Dark Souls и ее новым шедевром — Elden Ring. Оба мира полны мрачной атмосферы и цикличности бытия, образуя единую плеяду легендарных вселенных, созданных мастером своего дела.

Музыкальное путешествие

Сквозь мелодии и оркестровые аранжировки зрители смогут погрузиться в завораживающие пространства этих игр, прочувствовав весь драматизм и эпичность их повествования. Это путешествие объединяет прошлое и настоящее, уважая наследие Dark Souls и открывая новые горизонты в Elden Ring.

Не упустите шанс!

Приходите и насладитесь Симфонией Elden Ring + Dark Souls вместе с нами! Это событие станет незабываемым опытом для всех, кто ценит музыку и атмосферу великих историй.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
20:00 от 3500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 октября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 3100 ₽
Екатеринбург, 19 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
18:00 от 2800 ₽
Нижний Новгород, 11 ноября
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
19:00 от 2800 ₽
Пермь, 2 декабря
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
19:00 от 2800 ₽
Самара, 13 декабря
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
18:00 от 2900 ₽
Воронеж, 19 декабря
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
19:00 от 2900 ₽

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