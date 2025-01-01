Оркестр CAGMO. Симфония Elden Ring + Dark Souls

Оркестр и хор CAGMO представляют программу по мотивам Dark Souls и Elden Ring

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое объединяет два величественных мира видеоигр, созданных выдающимся гейм-дизайнером Хидэтака Миядзаки. Оркестр и хор CAGMO представят новую музыкальную программу, посвященную эпическим сагам Dark Souls и Elden Ring.

Преемственность двух миров

В этой программе будет подчеркнута концептуальная связь между классической Dark Souls и ее новым шедевром — Elden Ring. Оба мира полны мрачной атмосферы и цикличности бытия, образуя единую плеяду легендарных вселенных, созданных мастером своего дела.

Музыкальное путешествие

Сквозь мелодии и оркестровые аранжировки зрители смогут погрузиться в завораживающие пространства этих игр, прочувствовав весь драматизм и эпичность их повествования. Это путешествие объединяет прошлое и настоящее, уважая наследие Dark Souls и открывая новые горизонты в Elden Ring.

Не упустите шанс!

Приходите и насладитесь Симфонией Elden Ring + Dark Souls вместе с нами! Это событие станет незабываемым опытом для всех, кто ценит музыку и атмосферу великих историй.