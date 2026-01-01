Возвращение Bumble Beezy: тур "THE COR"

Этот осенний сезон порадует поклонников необычным событием — открытием первого большого тура Bumble Beezy за последние 7 лет. Артист представит новую программу с треками, которые уже ждут зрители.

Фирменный стиль и энергия

Bumble Beezy известен своим уникальным фирменным флоу и яркой сценической энергетикой. Его выступления всегда отличались динамикой и запоминающимися моментами. Вы сможете насладиться его мастерством вживую, когда он вновь выйдет на сцену.

Зачем идти на концерт

Если вы хотите увидеть одного из самых техничных МС в действии, не упустите шанс стать частью этого незабываемого лайва. Он докажет, что его выступления остаются в памяти надолго.

Приготовьтесь к вечерней порции качественного хип-хопа, в которой Bumble Beezy раскроет все прелести своей музыки и неповторимого стиля. Не пропустите это событие!