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Bumble Beezy
Киноафиша Bumble Beezy

Bumble Beezy

16+
Возраст 16+

О концерте

Возвращение Bumble Beezy: тур "THE COR"

Этот осенний сезон порадует поклонников необычным событием — открытием первого большого тура Bumble Beezy за последние 7 лет. Артист представит новую программу с треками, которые уже ждут зрители.

Фирменный стиль и энергия

Bumble Beezy известен своим уникальным фирменным флоу и яркой сценической энергетикой. Его выступления всегда отличались динамикой и запоминающимися моментами. Вы сможете насладиться его мастерством вживую, когда он вновь выйдет на сцену.

Зачем идти на концерт

Если вы хотите увидеть одного из самых техничных МС в действии, не упустите шанс стать частью этого незабываемого лайва. Он докажет, что его выступления остаются в памяти надолго.

Приготовьтесь к вечерней порции качественного хип-хопа, в которой Bumble Beezy раскроет все прелести своей музыки и неповторимого стиля. Не пропустите это событие!

Купить билет на концерт Bumble Beezy

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
11 сентября пятница
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 2000 ₽
12 сентября суббота
20:00
Пространство «Родня» Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33
13 сентября воскресенье
20:00
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
от 2000 ₽
19 сентября суббота
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2000 ₽
20 сентября воскресенье
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2000 ₽
3 октября суббота
20:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
от 2000 ₽
9 октября пятница
20:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 2000 ₽
10 октября суббота
20:00
Арт-пространство Werk Казань, Габдуллы Тукая, 115, корп. 6
11 октября воскресенье
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 2000 ₽
22 октября четверг
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 2000 ₽
25 октября воскресенье
20:00
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
14 ноября суббота
20:00
Sound Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Б, пространство «Порт Севкабель»
20 ноября пятница
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
21 ноября суббота
20:00
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
от 2000 ₽

Фотографии

Bumble Beezy

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2 октября в 19:00 Центральный концертный зал
от 3000 ₽
Женский стендап
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19 сентября в 19:00 Центральный концертный зал
от 3000 ₽
Музыкальный вечер. Концерт солистов и коллективов филармонии
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