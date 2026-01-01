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Елизавета Варвара Аранова. Женский Стендап
Киноафиша Елизавета Варвара Аранова. Женский Стендап

Елизавета Варвара Аранова. Женский Стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой

В Самаре, в КРЦ «Звезда», состоится сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой. Эта талантливая комикесса известна своим участием в различных медийных проектах в роли гостя и ведущей. Она является постоянным резидентом шоу «Женский стендап» на ТНТ и занимается ведением подкаста «Страхи», а также психолого-юмористического шоу ЧУВС на канале StandUp Club #1.

Творческий путь и популярность

За последний год спрос на выступления Елизаветы резко возрос. Она начинает вырываться на большую сцену, обходя небольшие клубы и бары. Теперь её выступления проходят в концертных залах, способных принять несколько тысяч зрителей, что свидетельствует о её растущей популярности.

Тематика выступлений

Комедия Елизаветы Варвары Арановой отличается многогранностью, прямолинейностью и откровенностью. В своих выступлениях она умело сочетает шутки с пронзительными откровениями, поднимая такие сложные темы, как психотерапия, детские и подростковые травмы, а также рефлексирует со зрителями о смене ценностей поколений. Елизавета не боится делиться личными историями, открывая свои тайны и «скелеты в шкафу». Это позволяет ей создать особую связь с аудиторией.

Комедийный терапевт

Её авторский стиль можно охарактеризовать как попытку психологической терапии с помощью юмора. Елизавета Варвара Аранова является вашим личным комедийным терапевтом, который поможет вам научиться смеяться над тем, что ранее вы могли воспринимать только с горечью.

Не пропустите возможность увидеть Елизавету Варвару Аранову в действии и насладиться глубокими размышлениями, поданными в юмористическом ключе.

Исполнители
Аранова Е

Купить билет на концерт Елизавета Варвара Аранова. Женский Стендап

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В других городах
Октябрь
18 октября воскресенье
19:00
МТС Live Холл Самара (ех. КРЦ «Звезда») Самара, Ново-Садовая, 106г

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