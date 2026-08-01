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Григорий Лепс
Киноафиша Григорий Лепс

Григорий Лепс

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт Григория Лепса: музыка, полная страсти

Григорий Лепс — это символ мужественности и мощи российской эстрады. Его уникальный голос не оставляет равнодушными зрителей, а концерты становятся настоящим событием.

Каждое выступление Григория — это непередаваемая эмоция. Он поет, как будто для него это последний раз: с душой и страстью, что привлекает фанатов и ценителей музыки.

Не упустите возможность стать свидетелем этого яркого события, наполненного живыми эмоциями и профессионализмом исполнителя. Григорий Лепс всегда удивляет зрителей новыми интерпретациями своих хитов, а также считает важным делиться с публикой новыми песнями.

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В других городах
Август
17 августа понедельник
21:00
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от 4500 ₽

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