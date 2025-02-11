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Билеты от 2000₽
Киноафиша Наталья Краснова

Наталья Краснова

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Стендап-шоу Красновой: смех над жизненными неурядицами

Приглашаем вас на новый концерт известной комедиантки Красновой! Это шоу станет настоящим откровением для всех, кто устал от стереотипов о том, что «настоящая женщина должна» или «настоящий мужчина обязан». Краснова выступает с уникальным подходом: она стебёт не гендер, а тупость, и это делает её творчество по-настоящему универсальным.

Смех над собой и окружающим миром

Многие считают, что Краснова ненавидит мужчин, но это не так. Она с одинаковой иронией относится ко всем, кто не может понять простые вещи. Если в конце выступления вам кажется, что над вами пошутили, возможно, стоит задуматься о своём восприятии мира.

«Вы ничего не должны», — говорит Краснова. Единственное, что необходимо, — это прийти на её стендап-шоу. После этого, как она уверяет, вы сможете спокойно жить своей жизнью, не обременяя себя чужими ожиданиями.

Что ждёт зрителей?

Новый концерт Красновой — это не только смех, но и возможность переосмыслить собственные проблемы. Она делится своим опытом, рассказывая о ситуациях, в которые попадает сама. И главное послание её выступления: «Если я смогла выбраться и стать счастливой, значит, у вас тоже есть шансы на успех!»

Приходите и учитесь жить

«Я живу эту жизнь в первый раз, поэтому часто совершаю досадные ошибки», — говорит Краснова. Она смеётся над своими промахами и приглашает вас сделать то же самое. «Будет весело. Обещаю!» — добавляет комедиантка.

Не упустите возможность провести вечер в компании Красновой! Её новое шоу — это шанс посмеяться и понять, что жить можно по-разному. Приходите и убедитесь сами, что даже «не новая» Краснова может удивить!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 декабря
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 1 ноября
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
19:00 от 2500 ₽
Новосибирск, 17 декабря
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
19:00 от 2500 ₽
Волгоград, 3 апреля
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
19:00 от 1900 ₽
Ростов-на-Дону, 4 апреля
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 2000 ₽
Краснодар, 5 апреля
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Наталья Краснова

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11 февраля 2025 07:00
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