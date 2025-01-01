Орган и саксофон при свечах. Органный концерт

Музыка под свечами: Вечер классики в соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в соборе с великолепной акустикой. В программе вечера при свечах — шедевры мировой классики, исполненные на органе и саксофоне. Это редкое сочетание мощного космического звука органа и чувственного звучания саксофона подарит вам возможность по-новому услышать известные сочинения.

Программа вечера

В исполнении талантливых музыкантов прозвучат произведения таких великих композиторов, как:

Иоганн Себастьян Бах

Томазо Альбинони

Шарль Гуно

И других мастеров классической музыки

Исполнители

На сцене выступят:

Юлия Черкасова — саксофон

Александра Веткина — орган

Детали концерта

Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут без антракта. Это событие предназначено для зрителей старше 6 лет, так что приходите всей семьей и погрузитесь в атмосферу волшебства и музыки!

Не упустите возможность насладиться восхитительной музыкой и запоминающимся вечером при свечах!