Орган и саксофон при свечах. Органный концерт

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в соборе с великолепной акустикой. В программе вечера при свечах — шедевры мировой классики, исполненные на органе и саксофоне. Это редкое сочетание мощного космического звука органа и чувственного звучания саксофона подарит вам возможность по-новому услышать известные сочинения.
В исполнении талантливых музыкантов прозвучат произведения таких великих композиторов, как:
На сцене выступят:
Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут без антракта. Это событие предназначено для зрителей старше 6 лет, так что приходите всей семьей и погрузитесь в атмосферу волшебства и музыки!
Не упустите возможность насладиться восхитительной музыкой и запоминающимся вечером при свечах!