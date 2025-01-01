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Орган и саксофон при свечах. Органный концерт
Киноафиша Орган и саксофон при свечах. Органный концерт

Орган и саксофон при свечах. Органный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка под свечами: Вечер классики в соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в соборе с великолепной акустикой. В программе вечера при свечах — шедевры мировой классики, исполненные на органе и саксофоне. Это редкое сочетание мощного космического звука органа и чувственного звучания саксофона подарит вам возможность по-новому услышать известные сочинения.

Программа вечера

В исполнении талантливых музыкантов прозвучат произведения таких великих композиторов, как:

  • Иоганн Себастьян Бах
  • Томазо Альбинони
  • Шарль Гуно
  • И других мастеров классической музыки

Исполнители

На сцене выступят:

  • Юлия Черкасова — саксофон
  • Александра Веткина — орган

Детали концерта

Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут без антракта. Это событие предназначено для зрителей старше 6 лет, так что приходите всей семьей и погрузитесь в атмосферу волшебства и музыки!

Не упустите возможность насладиться восхитительной музыкой и запоминающимся вечером при свечах!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
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Санкт-Петербург, 4 декабря
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
20:00 от 700 ₽

Фотографии

Орган и саксофон при свечах. Органный концерт Орган и саксофон при свечах. Органный концерт

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