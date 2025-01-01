Coldplay: фортепианные каверы в исполнении Игоря Старкова

Аудиовизуальное шоу Coldplay в планетарии

Приглашаем вас на уникальное аудиовизуальное шоу, где звучание мировых хитов группы Coldplay сольется с бескрайними космическими пейзажами. Это поистине волшебное событие пройдет под куполом самого большого планетария в мире, среди медленно плывущих галактик и сверкающих созвездий.

Магия фортепианных каверов

В этом шоу вас ждет магия авторских фортепианных каверов от талантливого композитора и пианиста Игоря Старкова. Каждая нота звучит по-новому: тонко, глубоко и романтично. Это будет целое аудиовизуальное путешествие, где каждая мелодия — как свет мерцающей звезды.

О музыканте

Игорь Старков — пианист и композитор из Санкт-Петербурга. С детства он профессионально занимается игрой на фортепиано и является выпускником Санкт-Петербургской Консерватории. Игорь — лауреат международного конкурса имени Скрябина в Италии (Гроссето, 2010), где завоевал специальный приз зрительских симпатий. Он также является постоянным участником фестиваля современной авторской фортепианной музыки «Piano Day».

Дебютный альбом

В 2018 году Игорь начал свой композиторский путь, выпустив дебютный альбом «Scintillation», который был представлен в формате видеоинсталляции.

Не упустите возможность насладиться музыкой Coldplay в новом, захватывающем формате — в окружении звезд и космоса!