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Coldplay: фортепианные каверы в исполнении Игоря Старкова
Киноафиша Coldplay: фортепианные каверы в исполнении Игоря Старкова

Coldplay: фортепианные каверы в исполнении Игоря Старкова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Аудиовизуальное шоу Coldplay в планетарии

Приглашаем вас на уникальное аудиовизуальное шоу, где звучание мировых хитов группы Coldplay сольется с бескрайними космическими пейзажами. Это поистине волшебное событие пройдет под куполом самого большого планетария в мире, среди медленно плывущих галактик и сверкающих созвездий.

Магия фортепианных каверов

В этом шоу вас ждет магия авторских фортепианных каверов от талантливого композитора и пианиста Игоря Старкова. Каждая нота звучит по-новому: тонко, глубоко и романтично. Это будет целое аудиовизуальное путешествие, где каждая мелодия — как свет мерцающей звезды.

О музыканте

Игорь Старков — пианист и композитор из Санкт-Петербурга. С детства он профессионально занимается игрой на фортепиано и является выпускником Санкт-Петербургской Консерватории. Игорь — лауреат международного конкурса имени Скрябина в Италии (Гроссето, 2010), где завоевал специальный приз зрительских симпатий. Он также является постоянным участником фестиваля современной авторской фортепианной музыки «Piano Day».

Дебютный альбом

В 2018 году Игорь начал свой композиторский путь, выпустив дебютный альбом «Scintillation», который был представлен в формате видеоинсталляции.

Не упустите возможность насладиться музыкой Coldplay в новом, захватывающем формате — в окружении звезд и космоса!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
22:30 от 1500 ₽

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