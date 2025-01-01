Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
Киноафиша PRO standup концерт 30+ Медийных комиков

PRO standup концерт 30+ Медийных комиков

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт для взрослых в Поправка-баре

Вас ждёт захватывающий стендап-концерт, который поднимает взрослые темы с неповторимым юмором. Это мероприятие создано для тех, кто прожил достаточно, чтобы не оставаться беззаботным, но всё ещё сохранил в себе желание сотворить что-то нелепое в хмельном угаре.

Что вас ждёт на сцене

Каждый комик, выступающий в этот вечер, будет аккуратно подстрижен, одет в чистую удобную одежду и источать приятный аромат парфюма. Они готовы поделиться своим жизненным опытом, и мы уверены, что это станет необычным свиданием — свиданием с вами, дорогие зрители. Не упустите возможность посмеяться и развлечься в родном кругу.

Уникальное место — Popravka bar

Наш стендап-концерт пройдет в Popravka bar, уникальном заведении, созданном специально для стендап-выступлений. Это одно из первых мест в Петербурге, где атмосфера пропитана юмором, а каждый элемент продуман, чтобы зрители получили максимум удовольствия от вечера.

Важно знать

Приходите и не разбивайте нам сердце - мы готовим для вас лучший вечер! Обратите внимание, что мероприятие строго для зрителей старше 18 лет.

Купить билет на концерт PRO standup концерт 30+ Медийных комиков

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
12 декабря пятница
19:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
19 декабря пятница
19:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
20 декабря суббота
17:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
26 декабря пятница
19:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
27 декабря суббота
17:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
1 января четверг
17:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
2 января пятница
19:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
3 января суббота
17:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
6 января вторник
17:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
7 января среда
17:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
9 января пятница
19:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
10 января суббота
17:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
16 января пятница
19:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
17 января суббота
17:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
23 января пятница
19:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
24 января суббота
17:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
30 января пятница
19:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
6 февраля пятница
19:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
7 февраля суббота
17:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
13 февраля пятница
19:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
14 февраля суббота
17:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
20 февраля пятница
19:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
21 февраля суббота
17:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
27 февраля пятница
19:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
28 февраля суббота
17:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽

В ближайшие дни

Новогодняя ночь «GALA NIGHT»
18+
Поп
Новогодняя ночь «GALA NIGHT»
31 декабря в 22:00 Этаж 41
от 15000 ₽
Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
24 декабря в 19:30 Beverly Hills
от 990 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
12 января в 19:30 Руки вверх!
от 590 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше