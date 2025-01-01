PRO standup концерт 30+ Медийных комиков

Стендап-концерт для взрослых в Поправка-баре

Вас ждёт захватывающий стендап-концерт, который поднимает взрослые темы с неповторимым юмором. Это мероприятие создано для тех, кто прожил достаточно, чтобы не оставаться беззаботным, но всё ещё сохранил в себе желание сотворить что-то нелепое в хмельном угаре.

Что вас ждёт на сцене

Каждый комик, выступающий в этот вечер, будет аккуратно подстрижен, одет в чистую удобную одежду и источать приятный аромат парфюма. Они готовы поделиться своим жизненным опытом, и мы уверены, что это станет необычным свиданием — свиданием с вами, дорогие зрители. Не упустите возможность посмеяться и развлечься в родном кругу.

Уникальное место — Popravka bar

Наш стендап-концерт пройдет в Popravka bar, уникальном заведении, созданном специально для стендап-выступлений. Это одно из первых мест в Петербурге, где атмосфера пропитана юмором, а каждый элемент продуман, чтобы зрители получили максимум удовольствия от вечера.

Важно знать

Приходите и не разбивайте нам сердце - мы готовим для вас лучший вечер! Обратите внимание, что мероприятие строго для зрителей старше 18 лет.