Орган и дудук при свечах
6+
Захватывающий концерт «Орган и Дудук при Свечах»

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальный концерт «Орган и Дудук при Свечах», который пройдет под сводами Католического собора Успения Пресвятой Девы Марии. Это место славится своей совершенной акустикой и торжественной атмосферой.

Музыкальное путешествие в тёмном свете свечей

При мерцающем свете свечей вы отправитесь в завораживающее музыкальное путешествие. Орган, славящийся как король инструментов, наполнит пространство собора своим могучим звучанием, а дудук с его проникновенным, бархатным тембром поведает древние легенды и сказания. Этот концерт станет истинным диалогом вечности и современности, Запада и Востока, силы и нежности.

Не просто концерт, а мистерия звука и света

Концерт — это не только исполнение музыкальных произведений, но и настоящая мистерия звука и света, прикосновение к чему-то возвышенному и прекрасному. Подарите себе и близким чудесное настроение, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!

Подробности о концерте

Вход в собор осуществляется с 1-й Красноармейской улицы, дом 11, через здание семинарии. Билеты необходимы для каждого зрителя, независимо от возраста. Обратите внимание: состав артистов может измениться.

Исполнители концерта

На 9 сентября:

  • Галина Ельшаева (орган) — известная петербургская органистка, учительница Григория Варшавского. Принимала участие в международных мастер-классах и выступает с программами органной и карильонной музыки в разных странах.
  • Артур Пашьян (дудук) — лауреат международных конкурсов и руководитель Русско-Армянского ансамбля «Ашуг», который активно занимается духовно-просветительской деятельностью.

На 27 сентября:

  • Александр Новосёлов (орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов. Активно выступает в России и за границей.
  • Геворг Бабаян (дудук) — музыкант-виртуоз, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Ведет активную концертную деятельность.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального события!

Октябрь
Ноябрь
11 октября суббота
19:30
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
от 599 ₽
25 октября суббота
19:30
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
от 899 ₽
4 ноября вторник
19:30
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
от 599 ₽

