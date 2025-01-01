Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальный концерт «Орган и Дудук при Свечах», который пройдет под сводами Католического собора Успения Пресвятой Девы Марии. Это место славится своей совершенной акустикой и торжественной атмосферой.
При мерцающем свете свечей вы отправитесь в завораживающее музыкальное путешествие. Орган, славящийся как король инструментов, наполнит пространство собора своим могучим звучанием, а дудук с его проникновенным, бархатным тембром поведает древние легенды и сказания. Этот концерт станет истинным диалогом вечности и современности, Запада и Востока, силы и нежности.
Концерт — это не только исполнение музыкальных произведений, но и настоящая мистерия звука и света, прикосновение к чему-то возвышенному и прекрасному. Подарите себе и близким чудесное настроение, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!
Вход в собор осуществляется с 1-й Красноармейской улицы, дом 11, через здание семинарии. Билеты необходимы для каждого зрителя, независимо от возраста. Обратите внимание: состав артистов может измениться.
Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального события!