Орган и саксофон. Концерт при Свечах в Соборе

Уникальные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на незабываемую серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины. Этот уникальный памятник архитектуры Санкт-Петербурга, выполненный в псевдороманском стиле, идеально подходит для истинных меломанов и ценителей прекрасного.

Церковь была построена в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона и расположена в одном из самых живописных уголков города, на перекрестке Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Место известно не только своим историческим значением, но и удивительной акустикой, создающей особенно интимную атмосферу во время концертов.

Программа вечера

На этом вечере, наполненном магией музыки при свечах, зрителей ждут шедевры мировой классики, исполненные на органе и саксофоне. Уникальное сочетание мощного органа и чувственного саксофона раскроет новые грани классической музыки.

В программе прозвучат произведения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Томазо Альбинони, Шарль Гуно и другие. Это великолепное музыкальное путешествие подарят зрителям настоящие мастера своего дела:

Юлия Черкасова – саксофон

Александра Веткина – орган

Звучание электронного органа Johannus в сочетании с саксофоном обещает стать запоминающимся аккордом вечера.

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере Шведской церкви Святой Екатерины!