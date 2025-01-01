Меню
Алиса Франц & Jazz Band
Билеты от 1000₽
Киноафиша Алиса Франц & Jazz Band

Алиса Франц & Jazz Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Яркий вечер джаза с артистами Гнесинского училища

Студенты музыкального училища эстрадно-джазового искусства при Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреаты множества престижных конкурсов, приглашают вас на незабываемый вечер джаза, блюза и соула. В их репертуаре — хиты разных времен и стилей, обновленные в оригинальных аранжировках.

Участники вечера, среди которых:

  • Любовь Рязанцева — клавишные
  • Вероника Зейдель — саксофон
  • Михаил Радьков — бас
  • Арсений Пантюхин — ударные
  • Евгений Дронин — электрогитара

Эти талантливые музыканты готовят для вас насыщенное и харизматичное выступление, которое безусловно оставит яркие впечатления. Программа обещает быть интересной и актуальной, подчеркивая уникальный стиль каждого исполнителя.

Не упустите возможность насладиться музыкой, которой полна жизнь — приходите на этот вечер, где джаз, блюз и соул звучат по-новому!

Июнь
7 июня воскресенье
16:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1000 ₽

