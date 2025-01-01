Алиса Франц & Jazz Band

Яркий вечер джаза с артистами Гнесинского училища

Студенты музыкального училища эстрадно-джазового искусства при Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреаты множества престижных конкурсов, приглашают вас на незабываемый вечер джаза, блюза и соула. В их репертуаре — хиты разных времен и стилей, обновленные в оригинальных аранжировках.

Участники вечера, среди которых:

Любовь Рязанцева — клавишные

Вероника Зейдель — саксофон

Михаил Радьков — бас

Арсений Пантюхин — ударные

Евгений Дронин — электрогитара

Эти талантливые музыканты готовят для вас насыщенное и харизматичное выступление, которое безусловно оставит яркие впечатления. Программа обещает быть интересной и актуальной, подчеркивая уникальный стиль каждого исполнителя.

Не упустите возможность насладиться музыкой, которой полна жизнь — приходите на этот вечер, где джаз, блюз и соул звучат по-новому!