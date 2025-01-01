Спектакль No Woman, No Cry

«NO WOMAN, NO CRY» — Спектакль-исследование о гендерном (не)равноправии

«NO WOMAN, NO CRY» — это не просто пьеса, а настоящее исследование, которое стало возможным благодаря совместному труду трёх женщин — Алессандры Джунтини, Арины Лыковой и Насти Колесиной. Этот спектакль собрал воедино реальные истории о бытовом насилии, личные размышления и переживания, а также эксперименты, возникшие в процессе осмысления сложных и актуальных тем, таких как эмансипация и гендерное неравенство. Сюжет не сводится к классической пьесе, вместо этого он представляет собой живую проблему, воплощенную в вопросах и ответах, которые создательницы спектакля задавали себе в процессе работы.

Основные вопросы

На протяжении всего действия зрители погружаются в размышления о том, что такое свобода и эмансипация, как понимать и бороться с гендерным насилием, почему так часто молчат в ситуациях абьюза. Спектакль ставит перед собой цель не только рассказать истории, но и заставить каждого зрителя задуматься над собственным отношением к этим вопросам. Вопросы о том, виновата ли женщина в насилии, что делать с собственными переживаниями и куда направить свою энергию в условиях социальной тишины — это темы, которые занимают героинь спектакля и зрителей.

Формат

В спектакле нет традиционного сюжетного развития, но есть пространство для рефлексии, эмоций и интимных переживаний. Он одновременно грустен и смешон, страшен и нежно передает боль, но в то же время его сила заключается в искренности и прямоте. Это не просто перформанс, это реакция на живую проблему.

После спектакля

После представления зрители могут принять участие в обсуждении, которое будет проходить с актрисами и приглашённым модератором. Это возможность для всех участников глубже разобраться в теме, поднятой в спектакле, и обменяться мыслями о проблемах, затронутых в представлении.

Состав спектакля

Режиссер — Алессандра Джунтини

Художник — София Матвеева

Саунд-дизайн — Илья Амелин

Режиссер по пластике — Николай Куглянт

Участвуют: Арина Лыкова, Анастасия Колесина

Тема гендерного (не)равноправия

Спектакль «NO WOMAN, NO CRY» — это не просто искусство ради искусства, а живое, искреннее обращение к важной социальной проблеме. В нем, через призму личных историй и реальных переживаний, исследуется природа гендерного насилия, его многослойность и сложность, с которыми сталкиваются женщины на протяжении всей жизни.