Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
No Woman, No Cry
Киноафиша No Woman, No Cry

Спектакль No Woman, No Cry

Постановка
Невидимый театр 18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«NO WOMAN, NO CRY» — Спектакль-исследование о гендерном (не)равноправии

«NO WOMAN, NO CRY» — это не просто пьеса, а настоящее исследование, которое стало возможным благодаря совместному труду трёх женщин — Алессандры Джунтини, Арины Лыковой и Насти Колесиной. Этот спектакль собрал воедино реальные истории о бытовом насилии, личные размышления и переживания, а также эксперименты, возникшие в процессе осмысления сложных и актуальных тем, таких как эмансипация и гендерное неравенство. Сюжет не сводится к классической пьесе, вместо этого он представляет собой живую проблему, воплощенную в вопросах и ответах, которые создательницы спектакля задавали себе в процессе работы.

Основные вопросы

На протяжении всего действия зрители погружаются в размышления о том, что такое свобода и эмансипация, как понимать и бороться с гендерным насилием, почему так часто молчат в ситуациях абьюза. Спектакль ставит перед собой цель не только рассказать истории, но и заставить каждого зрителя задуматься над собственным отношением к этим вопросам. Вопросы о том, виновата ли женщина в насилии, что делать с собственными переживаниями и куда направить свою энергию в условиях социальной тишины — это темы, которые занимают героинь спектакля и зрителей.

Формат

В спектакле нет традиционного сюжетного развития, но есть пространство для рефлексии, эмоций и интимных переживаний. Он одновременно грустен и смешон, страшен и нежно передает боль, но в то же время его сила заключается в искренности и прямоте. Это не просто перформанс, это реакция на живую проблему.

После спектакля

После представления зрители могут принять участие в обсуждении, которое будет проходить с актрисами и приглашённым модератором. Это возможность для всех участников глубже разобраться в теме, поднятой в спектакле, и обменяться мыслями о проблемах, затронутых в представлении.

Состав спектакля

  • Режиссер — Алессандра Джунтини
  • Художник — София Матвеева
  • Саунд-дизайн — Илья Амелин
  • Режиссер по пластике — Николай Куглянт
  • Участвуют: Арина Лыкова, Анастасия Колесина

Тема гендерного (не)равноправия

Спектакль «NO WOMAN, NO CRY» — это не просто искусство ради искусства, а живое, искреннее обращение к важной социальной проблеме. В нем, через призму личных историй и реальных переживаний, исследуется природа гендерного насилия, его многослойность и сложность, с которыми сталкиваются женщины на протяжении всей жизни.

Режиссер
Алессандра Джунтини
В ролях
Арина Лыкова
Анастасия Колесина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
20:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
6+
Детский
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
14 сентября в 14:00 Театр им. Ленсовета
от 800 ₽
Старый дом
12+
Драма
Старый дом
7 ноября в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 500 ₽
Детское иммерсивное шоу «Магия»
6+
Детский Иммерсивный
Детское иммерсивное шоу «Магия»
28 июля в 13:15 Casino Museum
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше