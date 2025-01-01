Меню
Orchestra Beat
Orchestra Beat

Возраст 6+

О концерте/спектакле

Экстраординарный звук: «Orchestra Beat» в Джаз-клубе Игоря Бутмана

Этот октябрь обещает стать незабываемым для поклонников живой музыки. В уникальном Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге будет представлен легендарный проект «Orchestra Beat» — духовой оркестр, который подарит зрителям невероятное звучание популярных хитов.

Слияние стилей

«Orchestra Beat» — это не просто оркестр, а целая команда талантливых музыкантов, которая привносит в современные рок, диско и поп-композиции свои неповторимые музыкальные нюансы. Общий объем репертуара включает в себя как международные хиты, так и знаменитые российские песни, которые зазвучат по-новому в исполнении духового оркестра.

Специальные гости и атмосфера

На мероприятии ожидаются специальные гости – известные артисты, которые поднимут настроение публике своими яркими выступлениями. Уникальная атмосфера Джаз-клуба Игоря Бутмана создаст отличные условия для наслаждения музыкой и общения.

Для любителей качественной музыки и живого исполнения «Orchestra Beat» станет настоящим открытием. Присоединяйтесь к празднику звука!

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

