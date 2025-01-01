Трио Олега Аккуратова: Концертная программа в джаз-клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! Трио Олега Аккуратова представит свою концертную программу в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке.

О программе

В программе концерта можно ожидать захватывающее сочетание виртуозной игры на пиано и яркого вокала. Олег Аккуратов, известный пианист и композитор, уже давно завоевал признание как в России, так и за рубежом. Его стиль сочетает элементы джаза, классики и народной музыки, что делает каждое выступление неповторимым.

Об исполнителе

Олег Аккуратов — это не только талантливый музыкант, но и харизматичный артист. Его концерты всегда наполнены энергией и эмоциями. Зрители могут ожидать не только великолепной музыки, но и увлекательного общения с исполнителем.

Место проведения

Концерт пройдет в джаз-клубе Игоря Бутмана, известном своим уютным интерьером и высококачественным звуком. Здесь создается особая атмосфера, которая способствует полному погружению в мир джаза.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс насладиться живым выступлением Трио Олега Аккуратова. Это будет вечер, наполненный музыкой и эмоциями, который оставит незабываемые впечатления!