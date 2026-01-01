Оповещения от Киноафиши
Хун Хурту
Хун Хурту

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка Тувы в центре внимания

Представляем вашему вниманию спектакль «Хун Хурту», который обещает стать настоящим событием в мире музыки. Это уникальная постановка переносит зрителей в мир тувинского фольклора, соединяя традиции горлового пения с современными музыкальными течениями.

Элитная группа world music

Группа «Хун Хурту» заняла прочное место в элите world music. Музыка коллектива наполнена магией и глубиной, которые восхищают слушателей по всему миру. Каждый концерт превращается в незабываемое событие, где традиционные мелодии переплетаются с новыми звуковыми экспериментами.

Традиции и инновации

В спектакле вы сможете увидеть, как тувинские музыканты сохраняют и развивают своё наследие, привнося в него новшество. Проникновенные голоса и уникальная интерпретация мелодий создают атмосферу, которая наверняка оставит у зрителей яркие впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального проекта. Спектакль «Хун Хурту» — это шанс прикоснуться к богатству тувинской культуры и насладиться исключительным музыкальным опытом.

В других городах
Февраль
Март
Апрель
28 февраля суббота
19:00
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
от 1000 ₽
23 марта понедельник
19:00
Нижегородский ДК железнодорожников Нижний Новгород, Июльских Дней, 1а
от 1000 ₽
27 марта пятница
19:00
Татарский театр им. Камала Казань, Татарстан, 1
от 1500 ₽
28 марта суббота
19:00
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
от 900 ₽
31 марта вторник
19:00
Дом народного творчества «Губерния» Пермь, Советской Армии, 4
от 900 ₽
1 апреля среда
19:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 900 ₽
7 апреля вторник
19:00
Евразия Новосибирск, Селезнева, 46
от 1300 ₽

