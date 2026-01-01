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В этом милом старом доме
Билеты от 1000₽
Киноафиша В этом милом старом доме

Спектакль В этом милом старом доме

12+
Продолжительность 165 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль по пьесе Алексея Арбузова в Арт-центре ИСИ

В Арт-центре ИСИ состоится спектакль по пьесе Алексея Арбузова, который отражает судьбы нескольких поколений в приморском городке. Здесь переплетаются истории родителей и детей, старых друзей и новых чувств, наполняя ставшие привычными моменты смехом и болью утрат.

Режиссёр — Народный артист РФ Иван Валерьевич Агапов — создал постановку, полную ностальгии и веры в светлое будущее. Зрителей ожидают музыка, живые голоса и искренние эмоции, что делает спектакль особенно привлекательным для тех, кто ценит глубокие размышления о жизни и человеческих отношениях.

История, рассказывающая о любви, времени и честности перед самим собой, начинается в гостиничном номере небольшого приморского города. Здесь встречаются две женщины: одна приехала укрепить свою личную жизнь и выйти замуж за любимого, а другая — чтобы навестить мужа и детей, которых когда-то оставила. Обе не догадываются, что вскоре их судьбы столкнутся в одном милом старом доме…

Спектакль пройдёт с антрактом.

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Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
10 сентября четверг
19:00
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 1500 ₽
10 октября суббота
19:00
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 1000 ₽
20 ноября пятница
19:00
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 1500 ₽
11 декабря пятница
19:00
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 1500 ₽

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