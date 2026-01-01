Спектакль В этом милом старом доме

Спектакль по пьесе Алексея Арбузова в Арт-центре ИСИ

В Арт-центре ИСИ состоится спектакль по пьесе Алексея Арбузова, который отражает судьбы нескольких поколений в приморском городке. Здесь переплетаются истории родителей и детей, старых друзей и новых чувств, наполняя ставшие привычными моменты смехом и болью утрат.

Режиссёр — Народный артист РФ Иван Валерьевич Агапов — создал постановку, полную ностальгии и веры в светлое будущее. Зрителей ожидают музыка, живые голоса и искренние эмоции, что делает спектакль особенно привлекательным для тех, кто ценит глубокие размышления о жизни и человеческих отношениях.

История, рассказывающая о любви, времени и честности перед самим собой, начинается в гостиничном номере небольшого приморского города. Здесь встречаются две женщины: одна приехала укрепить свою личную жизнь и выйти замуж за любимого, а другая — чтобы навестить мужа и детей, которых когда-то оставила. Обе не догадываются, что вскоре их судьбы столкнутся в одном милом старом доме…

Спектакль пройдёт с антрактом.