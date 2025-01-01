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Хитрая вдова
Киноафиша Хитрая вдова

Спектакль Хитрая вдова

Костюмная комедия на тему отношений полов.
Постановка
Театр комедии им. Акимова 12+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Карнавальная комедия Карло Гольдони в Театре комедии им. Акимова

Театр комедии им. Акимова представляет комедию Карло Гольдони «Хитрая вдова». Режиссер Татьяна Казакова оживляет сюжет в захватывающей постановке, где зрителей ждет атмосферное погружение в мир венецианского карнавала.

Сюжет:

На пышном карнавальном празднике в Венеции у предприимчивой вдовы Розауры неожиданно появляется целый ряд поклонников: надменный англичанин, изящный француз, воинственный испанец и незаметный итальянец. Каждый из них клянется в вечной любви и обещает блестящее будущее. Однако, Розаура, сохраняя свою независимость, решает тщательно испытать каждого из женихов, прежде чем сделать окончательный выбор.

Основные моменты:

  • Венецианский карнавальный настрой: Спектакль погружает зрителей в атмосферу праздника с эффектной сценографией и роскошными костюмами.
  • Комедийное перевоплощение: Умелые актерские перевоплощения придают динамику и колорит сценам.
  • Тема выбора: Розаура исследует, как найти истинное счастье, когда чувства и разум находятся в гармонии.

«Хитрая вдова» – это не только комедия с захватывающим сюжетом, но и визуальный праздник, который подчеркнет важность правильного выбора и гармонии между чувствами и разумом.

Режиссер
Татьяна Казакова
В ролях
Дария Лятецкая
Евгения Светлая
Валерия Горбушина
Александра Дроздова
Юрий Лазарев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Хитрая вдова

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