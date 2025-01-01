Спектакль Хитрая вдова

Театр комедии им. Акимова представляет комедию Карло Гольдони «Хитрая вдова». Режиссер Татьяна Казакова оживляет сюжет в захватывающей постановке, где зрителей ждет атмосферное погружение в мир венецианского карнавала.
Сюжет:
На пышном карнавальном празднике в Венеции у предприимчивой вдовы Розауры неожиданно появляется целый ряд поклонников: надменный англичанин, изящный француз, воинственный испанец и незаметный итальянец. Каждый из них клянется в вечной любви и обещает блестящее будущее. Однако, Розаура, сохраняя свою независимость, решает тщательно испытать каждого из женихов, прежде чем сделать окончательный выбор.
Основные моменты:
«Хитрая вдова» – это не только комедия с захватывающим сюжетом, но и визуальный праздник, который подчеркнет важность правильного выбора и гармонии между чувствами и разумом.