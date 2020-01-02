Спектакль Волшебник Изумрудного города

Мюзикл-комикс о настоящих чудесах

А в вашей жизни часто случаются чудеса? В Канзасе чудес почти не было: феи и волшебники сюда не заглядывали, а саблезубые тигры, которых встречали старожилы, давным-давно вымерли. Здесь было серо, пыльно и скучно. Но так бы и продолжалась скучная жизнь наших героев, если бы не… «Разразись, ураган! Лети по свету, как бешеный зверь! Опрокидывай дома, поднимай на воздух!» — с этих заклинаний злой волшебницы Гингемы всё и началось. Добро пожаловать в Изумрудный город!

Путешествие по волшебному миру

Специально для вас создано увлекательное путешествие-комикс, где волшебник — это тот, кто не боится, кто верит в дружбу и силён духом. И именно такие герои способны превратить серый мир в сияющую вселенную, полную ярких красок и чудес!