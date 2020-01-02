Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Волшебник Изумрудного города
Билеты от 1800₽
Киноафиша Волшебник Изумрудного города

Спектакль Волшебник Изумрудного города

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 6+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Мюзикл-комикс о настоящих чудесах

А в вашей жизни часто случаются чудеса? В Канзасе чудес почти не было: феи и волшебники сюда не заглядывали, а саблезубые тигры, которых встречали старожилы, давным-давно вымерли. Здесь было серо, пыльно и скучно. Но так бы и продолжалась скучная жизнь наших героев, если бы не… «Разразись, ураган! Лети по свету, как бешеный зверь! Опрокидывай дома, поднимай на воздух!» — с этих заклинаний злой волшебницы Гингемы всё и началось. Добро пожаловать в Изумрудный город!

Путешествие по волшебному миру
Специально для вас создано увлекательное путешествие-комикс, где волшебник — это тот, кто не боится, кто верит в дружбу и силён духом. И именно такие герои способны превратить серый мир в сияющую вселенную, полную ярких красок и чудес!

Режиссер
Вера Зудина
В ролях
Юлия Пак
Ольга Пономарева
Юлия Григорьева
Людмила Задонская
Валерий Задонский

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
12:00 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽

Фотографии

Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города

В ближайшие дни

Глаза напротив
16+
Драма
Глаза напротив
31 августа в 21:00 VS Театр
от 1500 ₽
Дама, чье место по центру
16+
Драма
Дама, чье место по центру
18 сентября в 19:00 Театр на Юго-Западе
от 1300 ₽
Айболит и все, все, все!
0+
Детский Иммерсивный
Айболит и все, все, все!
8 августа в 10:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше