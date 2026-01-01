Спектакль Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый Год

Новогоднее цирковое шоу от Цирка чудес

Что подарить ребенку на Новый год? Конечно, настоящее новогоднее приключение! Цирк Чудес приглашает на премьерные показы большого новогоднего шоу. Зрители станут частью сказки и полноправными участниками захватывающего действа в заколдованном зимнем лесу.

Вас ждут встречи с любимыми героями, уникальные номера, смех и совместные счастливые моменты – всё это порадует вашу семью в Цирке Чудес!

Волшебное сотрудничество

В этом году Дедушка Мороз и Баба-Яга объединяются в одну команду, чтобы спасти самый важный праздник. Ваш ребёнок сможет увидеть сказочных героев совсем близко, посмеяться над забавными ситуациями и помочь им в трудных решениях. Это шоу зарядит добром и позитивом на весь следующий год!

Уникальное сочетание жанров

Спектакль не похож ни на один другой: в нашем проекте сочетаются лучшие элементы циркового, театрального и интерактивного шоу. Сюжет увлекает даже взрослых зрителей, даря всем незабываемые эмоции.

Не упустите возможность стать частью этого волшебства! Главные зимние волшебники уже ждут вас в Цирке Чудес!

Когда

30 декабря в 12:00