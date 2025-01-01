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Сказки для взрослых
Билеты от 2000₽
Киноафиша Сказки для взрослых

Спектакль Сказки для взрослых

Постановка
Модерн 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Современная интерпретация знаменитых сказочных сюжетов для взрослых

«Сказки для взрослых» — это остроумная интерпретация знаменитых сказок, раскрывающая неожиданные и порой пикантные аспекты известных сюжетов. В этом спектакле традиционные истории предстают в новом свете, где герои сталкиваются с актуальными и провокационными вопросами взрослой жизни.

Сюжеты спектакля

  • Гензель и Гретель, выросшие, решают вопросы семейных отношений в контексте матриархата.
  • Пиноккио сталкивается с проблемой толерантности в современном обществе.
  • Человек-невидимка открывает зрителям подробности своей интимной жизни, погружая в мир эротики.

Основная тема
Спектакль предлагает зрителям взглянуть на знакомые с детства сказки с другой стороны, исследуя более глубокие, а порой и шокирующие, взрослые темы, такие как любовь, власть, сексуальность и принятие.

Режиссер
Сергей Аронин
В ролях
Юрий Соколов
Сергей Аронин
Маргарита Шилова
Надежда Меньшова
Мария Кондратова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
18:00 от 2000 ₽
9 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽
20 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
14:00 от 2000 ₽
27 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
14:00 от 2000 ₽

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