Спектакль "Объятие". Путешествие во времени через танго

Спектакль аргентинского танго Объятие (El Abrazo) предлагает зрителям уникальную возможность совершить путешествие во времени. Вы погрузитесь в атмосферу послевоенной Франции начала 20-х годов и окажетесь в Буэнос-Айресе 90-х годов, в эпоху Золотой эры танго.

Танго здесь становится не просто танцем, а живым рассказом о судьбах людей, их надеждах и стремлениях. История разворачивается на фоне Парижа, полного усталых тружениц, и предприимчивого портеньо, прибывшего из богатой Аргентины. Что же ждёт этих женщин в порту Буэнос-Айреса? Как Закон 12.331 от 17 декабря 1936 года изменил судьбы многих, закрыв бордели и оставив людей перед лицом суровой реальности?

Герардо Ривелья, потерявший свой бизнес, на улице Корриентес понимает, что жизнь и танго продолжаются. Новые места и люди с элегантностью танцуют, а Герардо растворяется в толпе, вспоминая о своей эпохе.

Знакомьтесь с Эктором Арисагой

В спектакле встречайте сеньора Экторa Арисагу — завсегдатая милонг, практик и эксперт академий танго Золотого века. Эктор танцует под музыку великих мастеров, таких как Ди Сарли и Пуглиесе, не пропуская ни одной милонги с выступлениями Варгаса-Д’Агостино или Тройло.

В его доме постоянно звучат пластинки Д’Ариенцо, а на лучшие траты выделяется сумма на костюм на заказ из Буэнос-Айреса. Мать Экторa напевает танго, крахмаля ему воротнички и манжеты для выхода на очередное байлонго.

Однако и эта блестящая эпоха, когда правили бал типичные оркестры танго, завершилась в 1955 году с началом каскада цензуры, известного как Revolución Libertadora. Эктор уединился дома с любимыми пластинками, готовясь воспитывать следующее поколение тангеро.