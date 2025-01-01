Меню
Други игрищ и забав
Билеты от 1000₽
Спектакль Други игрищ и забав

Спектакль Други игрищ и забав

Постановка
Театр Гоголя 12+
Продолжительность 180 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Ностальгическая ретрокомедия по рассказам Василия Шукшина

Ностальгическая комедия по рассказам Василия Шукшина — это трогательный и ироничный спектакль, который переносит зрителей в жизнь 60-х годов ХХ века. Постановка Сергея Виноградова, пронизанная атмосферой "оттепели", напоминает семейный фотоальбом, который хочется разглядывать и размышлять о судьбах людей, изображенных на фото.

На сцене детально воссоздана обстановка той эпохи: для молодежи это отличная возможность заглянуть в недалекое прошлое, а зрители постарше смогут вспомнить свое детство и молодость. Забавные и поучительные истории заставляют смеяться и сопереживать героям, в которых легко узнать самих себя.

Об актуальных темах

Сергей Виноградов сотрудничает с Театром Гоголя с 2014 года, и его спектакль «Девять» по сей день с успехом идет на Малой сцене театра. Новая постановка по рассказам Василия Шукшина не только развлекает, но и поднимает важные социальные вопросы, касающиеся влияния общества потребления на русскую культуру.

Мнение режиссера

Сергей Виноградов поделился своими мыслями о спектакле: «Мне очень близки произведения Василия Макаровича — они связаны с моими воспоминаниями о юности. Мои корни — деревенские, там жили мои родственники, бабушка с дедушкой. Обращение к этому материалу — это попытка раскрыть суть русского характера. Русский человек очень противоречив: он может быть открытым и отзывчивым, готовым прийти на помощь, но также может проявлять равнодушие и даже жестокость.»

Режиссер также затрагивает важные вопросы, касающиеся утраты корней и традиций русской культуры. В свете постоянных изменений, проблема сохранения национальной идентичности становится все более актуальной, и в этом, по мнению Виноградова, заключается значимость шукшинской прозы.

Режиссер
Сергей Виноградов
Сергей Виноградов
В ролях
Александр Хохлов
Александр Хохлов
Николай Ковбас
Николай Ковбас
Мария Макурина
Егор Попов
Павел Комаров
Павел Комаров

Декабрь
Январь
12 декабря пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
28 декабря воскресенье
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
10 января суббота
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
25 января воскресенье
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽

Фотографии

Други игрищ и забав Други игрищ и забав Други игрищ и забав Други игрищ и забав Други игрищ и забав

