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Обед для грешников
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Спектакль Обед для грешников

Антреприза по пьесе выдающегося британского радиодраматурга 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия по пьесе Эдварда Тейлора: когда корпоративные принципы сталкиваются с жизненной импровизацией

В центре сюжета — молодой директор лондонского офиса крупной компании, оказавшийся в затруднительном положении. К нему приезжает американский босс с безукоризненной репутацией и строгими моральными принципами, которому, по слухам, даже малейшие отступления от идеалов семейной жизни кажутся непростительными. За подчиненными, не состоящими в браке, он давно и успешно охотится, увольняя их без раздумий.

Буря личных перипетий

У главного героя есть возлюбленная, давно ожидающая предложения. Но, узнав, что ее просят сыграть роль жены, она уходит с возмущением, оставляя героя в растерянности. Теперь ему срочно нужен человек, который сможет временно изобразить его супругу. Но ситуация усложняется — на эту роль, по разным причинам, не подходит ни верная секретарша, ни другие знакомые. Единственным вариантом оказывается домработница, которая значительно старше героя, но, к счастью, соглашается выручить его.

Непредсказуемые повороты и комические совпадения

Когда всё уже, кажется, готово к «идеальному обеду», планы срываются: возвращается бывшая девушка, готовая помочь, а также и секретарь, решившая поддержать своего босса. Теперь под одной крышей собирается весь квартет, и ситуация выходит из-под контроля. Каждое новое обстоятельство влечет за собой комические недоразумения, нелепые столкновения и неожиданно открывает героев с новой стороны.

Веселая комедия о честности, преданности и корпоративных парадоксах

"Обед для грешников" — это динамичный и забавный спектакль, который заставит зрителя задуматься о том, что иногда мы усложняем жизнь сами себе. Комедия обещает зрителям лёгкие, но остроумные диалоги, великолепную актёрскую игру и смелые сюжетные повороты.

Режиссер
Игорь Сергеев
В ролях
Татьяна Кравченко
Владимир Долинский
Дмитрий Мазуров
Мария Кононова
Александра Прокофьева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Обед для грешников Обед для грешников Обед для грешников Обед для грешников Обед для грешников Обед для грешников Обед для грешников

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