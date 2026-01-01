Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Мария Кононова
Mariya Kononova
Мария Кононова
Mariya Kononova
Дата рождения
9 июля 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Участок № 13
(2024)
7.2
Корзина для счастья
(2020)
0.0
Загадка Цезаря
(2022)
Фильмография Мария Кононова
Жанр
Все
Детектив
Драма
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Все
9
Сериалы
9
Актриса
9
Моя чужая семья
мелодрама
2025, Россия
Не бойся, верь, люби
мелодрама
2024, Россия
Участок № 13: Здравствуй, папа!
детектив
2024, Россия
7.4
Участок № 13
детектив
2024, Россия
Без тебя мне жизни нет
мелодрама
2023, Россия
Загадка Цезаря
детектив
2022, Россия
Без вины виноватая
мелодрама
2022, Россия
Я иду тебя искать
детектив
2021, Россия
7.2
Корзина для счастья
драма, мелодрама
2020, Украина
Другие проекты Мария Кононова
0+
Обед для грешников
Билеты
16+
Обед для грешников
Билеты
0+
Обед для грешников
Информация
