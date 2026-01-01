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Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Мастер и Маргарита: Завораживающий спектакль по роману Булгакова

«Мастер и Маргарита» — роман, который непросто адаптировать для театра, но когда это удается, результат впечатляет. Зрители, наблюдая за мистическим действом на сцене, испытывают восторг и восхищение. Удачно продуманные мизансцены, яркие танцы, роскошные костюмы, мастерство художника света и блестящая игра актеров делают этот спектакль настоящим волшебством.

Театральная версия произведения Михаила Булгакова не уступает оригиналу по силе воздействия. Зрители словно перенесены в Москву 30-х годов, ощущая атмосферу, краски и даже запахи того времени. Живая игра актеров, волшебная музыка и оригинальные решения по передаче мистики создают неповторимую атмосферу.

Персонажи, которые будоражат воображение

Воланд, ведьмы, коты, а также исторические личности — все это кажется плодом больного воображения поэта Ивана Бездомного. Однако реальность, представленная в спектакле, заставляет задуматься о природе творчества и его влиянии на жизнь. Участие в этой постановке — мечта каждого актера, но удается это лишь немногим. Сложность сюжета и мистическая атмосфера романа требуют от исполнителей искренности и веры в то, что любовь сильнее смерти.

Долгий путь к успеху

Спектакль «Мастер и Маргарита» уже 20 лет радует зрителей и заслужил репутацию самого популярного в странах СНГ и за рубежом. Он стал подлинным шедевром театрального искусства XXI века. Не упустите возможность стать частью этого уникального зрелища!

Режиссер
Анатолий Добрынин
В ролях
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Наталья Гончарова
Владимир Бегма-мл.
Антон Наулов
Илья Лисицин

Купить билет на спектакль Мастер и Маргарита

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
14 октября среда
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 1400 ₽
7 ноября суббота
19:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 2000 ₽
2 декабря среда
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 1200 ₽
16 февраля вторник
19:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 2000 ₽

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