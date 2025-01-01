Сольный концерт NЮ в Москве

NЮ — известный музыкант и автор хитов, которые успели завоевать популярность у миллионов слушателей. Его песни, такие как «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Останься» и «АУ», уже собрали сотни миллионов прослушиваний и просмотров в сети. Нельзя не отметить и новогодние хиты от сайд-проекта VESNA305 — «Новый год» и «Новая новогодняя», которые стали настоящими гимнами зимних праздников.

Что ожидать от концерта

12 декабря состоится большой сольный концерт NЮ. Это уникальная возможность насладиться не только всеми любимыми хитами, но и новыми музыкальными произведениями, которые обязательно покорят ваше сердце.

Важно знать

Сбор гостей: 18:00

18:00 Начало концерта: 20:00

Не пропустите это музыкальное событие, полное глубоких лирических мелодий, пиано-рока и безудержного рок-н-ролла!