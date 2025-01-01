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NЮ
Билеты от 2400₽
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Возраст 16+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт NЮ в Москве

NЮ — известный музыкант и автор хитов, которые успели завоевать популярность у миллионов слушателей. Его песни, такие как «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Останься» и «АУ», уже собрали сотни миллионов прослушиваний и просмотров в сети. Нельзя не отметить и новогодние хиты от сайд-проекта VESNA305«Новый год» и «Новая новогодняя», которые стали настоящими гимнами зимних праздников.

Что ожидать от концерта

12 декабря состоится большой сольный концерт NЮ. Это уникальная возможность насладиться не только всеми любимыми хитами, но и новыми музыкальными произведениями, которые обязательно покорят ваше сердце.

Важно знать

  • Сбор гостей: 18:00
  • Начало концерта: 20:00

Не пропустите это музыкальное событие, полное глубоких лирических мелодий, пиано-рока и безудержного рок-н-ролла!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 декабря
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
20:00 от 2400 ₽

Фотографии

NЮ

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