Что у вас случилось?

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Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Юмористическо-терапевтическое шоу: комики как терапевты

Это уникальное шоу, в котором комики превращаются в своеобразных терапевтов, обсуждая проблемы зрителей прямо на сцене. Три комика вызывают по очереди зрителей, которые готовы обсудить свои запросы и проблемы. Комики вместе с участниками шоу ищут решения, используя юмор и терапевтические методы, что делает каждую сессию не только смешной, но и откровенной.

Шутки и терапия в одном шоу
На этом шоу зрители могут не только смеяться, но и почувствовать себя настоящими участниками процесса, решая свои проблемы в атмосфере комедийной терапии. Такое сочетание юмора и психологии позволяет зрителям открыться и обсудить свои личные вопросы в непринужденной обстановке.

Шоу ориентировано на взрослую аудиторию (18+), что подразумевает откровенные темы и юмор. Состав участников может меняться, и актуальную информацию можно уточнить через чат-бот Стендап клуба на Трубной или в социальных сетях клуба.

 

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1500 ₽
30 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1500 ₽
6 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1500 ₽
13 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1500 ₽
27 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1500 ₽

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5 декабря 2024 06:00
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