Что у вас случилось?

Юмористическо-терапевтическое шоу: комики как терапевты

Это уникальное шоу, в котором комики превращаются в своеобразных терапевтов, обсуждая проблемы зрителей прямо на сцене. Три комика вызывают по очереди зрителей, которые готовы обсудить свои запросы и проблемы. Комики вместе с участниками шоу ищут решения, используя юмор и терапевтические методы, что делает каждую сессию не только смешной, но и откровенной.

Шутки и терапия в одном шоу

На этом шоу зрители могут не только смеяться, но и почувствовать себя настоящими участниками процесса, решая свои проблемы в атмосфере комедийной терапии. Такое сочетание юмора и психологии позволяет зрителям открыться и обсудить свои личные вопросы в непринужденной обстановке.

Шоу ориентировано на взрослую аудиторию (18+), что подразумевает откровенные темы и юмор. Состав участников может меняться, и актуальную информацию можно уточнить через чат-бот Стендап клуба на Трубной или в социальных сетях клуба.