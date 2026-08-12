Стендап-лаборатория от StandUp Culture Moscow

Добро пожаловать на стендап-шоу, где опытные комики представляют свои самые свежие и дерзкие шутки на живой аудитории. У нас есть несколько причин, почему стоит выбрать именно наши концерты:

Топовые комики на сцене;

Уютные площадки для стендапа;

Харизматичный ведущий;

Разнообразная кухня;

Приветливый персонал, который всегда рад видеть вас.

Состав комиков

На шоу выступят исключительно опытные комики. Обычно в программе участвует от 5 артистов, каждый из которых рассказывает новые и смешные истории. Среди наших звездных гостей можно встретить таких комиков, как Сергей Орлов, Нурлан Сабуров, Гурам Аман, Расул Чабдаров, Макс +100500, Динара Курбанова и многих других.

Наши площадки

Концерты проходят на лучших стендап-площадках Москвы, включая:

StandUp Cafe (малый и большой зал);

STILL (малый и большой зал);

StandUp Club на Арбате;

Comedy 34;

Бар «Перепел»;

Бар Mr. Help & Friends;

Сеть кальян-баров T&S LOUNGE.

Детали мероприятия

Продолжительность шоу составляет 1 час 35 минут. На билетах указано время начала сбора гостей. Обратите внимание, что состав комиков является секретным и может отличаться от представленного на фотографиях.

Если вы планируете посетить мероприятие в компании, рекомендуем приобретать билеты на одно имя. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом.

Возрастные ограничения

Мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет. Организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе. В случае, если возраст зрителя меньше 18 лет, вход может быть запрещён без возмещения стоимости билета (Nº 93-Ф3 от 01.05.2019).