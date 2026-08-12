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Стендап Лаборатория
Билеты от 690₽
Киноафиша Стендап Лаборатория

Стендап Лаборатория

18+
Возраст 18+
Билеты от 690₽

О концерте

Стендап-лаборатория от StandUp Culture Moscow

Добро пожаловать на стендап-шоу, где опытные комики представляют свои самые свежие и дерзкие шутки на живой аудитории. У нас есть несколько причин, почему стоит выбрать именно наши концерты:

  • Топовые комики на сцене;
  • Уютные площадки для стендапа;
  • Харизматичный ведущий;
  • Разнообразная кухня;
  • Приветливый персонал, который всегда рад видеть вас.

Состав комиков

На шоу выступят исключительно опытные комики. Обычно в программе участвует от 5 артистов, каждый из которых рассказывает новые и смешные истории. Среди наших звездных гостей можно встретить таких комиков, как Сергей Орлов, Нурлан Сабуров, Гурам Аман, Расул Чабдаров, Макс +100500, Динара Курбанова и многих других.

Наши площадки

Концерты проходят на лучших стендап-площадках Москвы, включая:

  • StandUp Cafe (малый и большой зал);
  • STILL (малый и большой зал);
  • StandUp Club на Арбате;
  • Comedy 34;
  • Бар «Перепел»;
  • Бар Mr. Help & Friends;
  • Сеть кальян-баров T&S LOUNGE.

Детали мероприятия

Продолжительность шоу составляет 1 час 35 минут. На билетах указано время начала сбора гостей. Обратите внимание, что состав комиков является секретным и может отличаться от представленного на фотографиях.

Если вы планируете посетить мероприятие в компании, рекомендуем приобретать билеты на одно имя. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом.

Возрастные ограничения

Мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет. Организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе. В случае, если возраст зрителя меньше 18 лет, вход может быть запрещён без возмещения стоимости билета (Nº 93-Ф3 от 01.05.2019).

Купить билет на концерт Стендап Лаборатория

Помощь с билетами
Август
12 августа среда
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
13 августа четверг
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
21:30
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
14 августа пятница
18:30
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
15 августа суббота
16:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
16 августа воскресенье
16:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
18 августа вторник
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
19 августа среда
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
20 августа четверг
18:30
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21 августа пятница
18:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
22 августа суббота
18:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 690 ₽
21:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 690 ₽
21:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
23 августа воскресенье
16:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
25 августа вторник
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
26 августа среда
19:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
27 августа четверг
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
18:30
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
28 августа пятница
18:30
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
29 августа суббота
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
21:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
30 августа воскресенье
16:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽

В ближайшие дни

Лунная соната для двух органов
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14 августа в 21:00 Римско-католический кафедральный собор
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10 октября в 16:00 Музей-заповедник «Коломенское»
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