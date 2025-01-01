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Фонвизин. Недоросль
Билеты от 500₽
Киноафиша Фонвизин. Недоросль

Спектакль Фонвизин. Недоросль

12+
Продолжительность 45 минут
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по Д. Фонвизину «Недоросль» на Тверской

В этом сезоне зрителей ждет уникальная возможность увидеть одну из самых известных пьес русского классика Дениса Ивановича Фонвизина — «Недоросль». Несмотря на то что восемнадцатый век не считается «золотым веком» русской литературы, творчество Фонвизина оставило неизгладимый след в истории театра.

Актуальность тематики

Пьеса «Недоросль» поднимает важные вопросы, которые остаются актуальными и в наше время. Безнравственность, самодурство, невежество и ограниченность — эти пороки, к сожалению, не потеряли своей значимости и сегодня. Интересный факт: Фонвизин был одним из первых драматургов, который стал критически осмыслять общественные проблемы своего времени, что сделало его произведения вечными.

Что ждать от спектакля

Спектакль обещает не только яркую актерскую игру, но и глубокую интерпретацию классической пьесы. Режиссер проекта использует современные театральные приемы, чтобы донести идеи Фонвизина до зрителей. Это будет не просто историческая реконструкция, а актуальный взгляд на вечные проблемы общества.

Приходите, чтобы погрузиться в мир русской классики и увидеть, как старые идеи могут звучать по-новому!

Режиссер
Сергей Михайловский
В ролях
Оксана Толстая
Руслан Суров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
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14:00 от 500 ₽
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14:00 от 500 ₽

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