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Моя тетрадь в клеточку
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Спектакль Моя тетрадь в клеточку

Постановка
Электротеатр Станиславский 12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль Александра Синюкова

Моноспектакль Александра Синюкова – это увлекательное путешествие по жизни, состоящее из 16 эпизодов, которые герой сам рассказывает, показывает и исполняет. В условиях современного мира, где время летит с невероятной скоростью, спектакль становится настоящей остановкой на час с небольшим.

Это уникальная возможность для доверительного разговора со зрителями о родителях, первых влюбленностях и самых заветных мечтах. Синюков задает вопрос: «Любите ли вы поезда? А я люблю! Приятно провести часть времени в путешествии, под стук колес. В душу проникает романтика странствий…»

Метафора прожитых лет

Путешествие в спектакле выступает не только как физическая форма, но и как метафора удивленного взгляда на себя со стороны, с дистанции прожитых лет. Каждый эпизод предлагает зрителю проехаться по радостям и драмам собственной жизни.

Простота и трогательность

Спектакль складывается из песен, авторских рисунков и искренних рассказов из прошлого и настоящего. Он затрагивает важные темы доверия между людьми и ценности личного опыта. Синюков делится своими размышлениями: «Кто это стоит здесь? Кто это здесь ходит? Кто это все время смотрит на меня? У кого такие странные повадки? У кого такая тяжелая рука? Так это ж я!»

Не упустите возможность стать частью этого трогательного и глубокого спектакля, который заставит вас задуматься о собственном жизненном пути и о том, что действительно важно.

Режиссер
Владимир Дегтеренко
В ролях
Александр Синюков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽

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