Новогодняя сказка о дружбе и верности

Для всех, кто верит в дружбу, несмотря на разные интересы. Герои культового советского фильма — школьники Маша и Витя — отправляются в волшебный мир, чтобы спасти Сказку из лап Кощея Бессмертного. В этом необычном приключении Маша поймет, что технари и скептики тоже могут быть незаменимы в путешествиях, а Витя, наконец, поверит в чудеса, без которых Новый год был бы невозможен.

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити». Присоединяйтесь к новогодней сказке и откройте вместе с нами мир волшебства и дружбы!