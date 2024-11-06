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Новогодние приключения Маши и Вити
Билеты от 500₽
Киноафиша Новогодние приключения Маши и Вити

Спектакль Новогодние приключения Маши и Вити

Постановка
Театр Российской Армии 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Новогодняя сказка о дружбе и верности

Для всех, кто верит в дружбу, несмотря на разные интересы. Герои культового советского фильма — школьники Маша и Витя — отправляются в волшебный мир, чтобы спасти Сказку из лап Кощея Бессмертного. В этом необычном приключении Маша поймет, что технари и скептики тоже могут быть незаменимы в путешествиях, а Витя, наконец, поверит в чудеса, без которых Новый год был бы невозможен.

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити». Присоединяйтесь к новогодней сказке и откройте вместе с нами мир волшебства и дружбы!

 

Режиссер
Сергей Смирнов
В ролях
Ярослав Бережнов
Сергей Федюшкин
Андрей Кочинов
Инна Серпокрыл
Наталья Аристова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 января
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
11:00 от 500 ₽

Фотографии

Новогодние приключения Маши и Вити Новогодние приключения Маши и Вити Новогодние приключения Маши и Вити Новогодние приключения Маши и Вити Новогодние приключения Маши и Вити Новогодние приключения Маши и Вити Новогодние приключения Маши и Вити Новогодние приключения Маши и Вити Новогодние приключения Маши и Вити Новогодние приключения Маши и Вити Новогодние приключения Маши и Вити Новогодние приключения Маши и Вити Новогодние приключения Маши и Вити Новогодние приключения Маши и Вити Новогодние приключения Маши и Вити

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