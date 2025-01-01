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Спектакль Одноклассники

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Продолжительность 3 часа 5 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театральная рефлексия на тему 90-х

Через двадцать лет после окончания школы бывшие одноклассники решают встретиться на день рождения одного из них — Ванечки. Кто они теперь? Священник, олигарх, поэт-бомж, королева красоты, тоскующий эмигрант, учительница — каждый из них стал тем, кто мог бы быть в этом новом, изменившемся мире.

Тайны прошлого и скрытые реальности

С каждым связан определённый момент прошлого, который они не могут забыть. Но у каждого из них есть и скрытые секреты — «скелеты в шкафу», которые они не готовы раскрыть. Ванечка, оставшийся неизменным и никем не осуждаемым, становится тем человеком, кому можно доверить самые сокровенные тайны, зная, что он не предаст.

Остросюжетный спектакль о переменах и правде

Этот спектакль — не просто встреча старых друзей, а откровенная рефлексия о том, как 90-е годы изменили людей и их жизни. Через напряжённые диалоги и неожиданные повороты событий раскрывается тема, актуальная и по сей день. В конце их встреча имеет неожиданный, порой шокирующий финал, который оставляет зрителя в раздумьях о настоящем и прошлом.

Режиссер
Борис Морозов
В ролях
Алиса Богарт
Наталья Лоскутова
Николай Лазарев
Игорь Марченко
Сергей Данилевич

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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