Спектакль Одноклассники

Театральная рефлексия на тему 90-х

Через двадцать лет после окончания школы бывшие одноклассники решают встретиться на день рождения одного из них — Ванечки. Кто они теперь? Священник, олигарх, поэт-бомж, королева красоты, тоскующий эмигрант, учительница — каждый из них стал тем, кто мог бы быть в этом новом, изменившемся мире.

Тайны прошлого и скрытые реальности

С каждым связан определённый момент прошлого, который они не могут забыть. Но у каждого из них есть и скрытые секреты — «скелеты в шкафу», которые они не готовы раскрыть. Ванечка, оставшийся неизменным и никем не осуждаемым, становится тем человеком, кому можно доверить самые сокровенные тайны, зная, что он не предаст.

Остросюжетный спектакль о переменах и правде

Этот спектакль — не просто встреча старых друзей, а откровенная рефлексия о том, как 90-е годы изменили людей и их жизни. Через напряжённые диалоги и неожиданные повороты событий раскрывается тема, актуальная и по сей день. В конце их встреча имеет неожиданный, порой шокирующий финал, который оставляет зрителя в раздумьях о настоящем и прошлом.