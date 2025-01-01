Возвращение классики: "Нотр-Дам" на театральной сцене Волгограда

В этом сезоне театральная сцена вновь оживет легендарным сюжетом Виктора Гюго. Спектакль "Нотр-Дам" перенесет зрителей в средневековую Францию, полную интриг и страстей, разворачивающихся вокруг прекрасной цыганки Эсмеральды.

Сюжет: борьба за любовь и счастье

Кто же завоюет сердце молодой танцовщицы? Это может быть:

молодой капитан королевских стрелков Феб,

вечно влюбленный поэт Гренгуар,

жестокий Архидьякон Клод Фроло, готовый на все ради своей любви,

или уродливый Горбун Квазимодо, пленник собора Нотр-Дам.

Эта история о борьбе за счастье, правду и любовь, основанная на вечной теме Собора Парижской Богоматери, впервые за десятки лет вновь обретет сценическую жизнь. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку!

Интересные факты

Знаете ли вы, что "Нотр-Дам" был написан Гюго в 1831 году и с тех пор стал классикой мировой литературы? Спектакль обещает сочетание драматургии и музыки, что делает его особенно привлекательным для современных зрителей.

Ожидайте яркие костюмы и впечатляющие декорации, которые перенесут вас в атмосферу средневековой Франции. Не пропустите это уникальное театральное событие!