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Нотр-Дам
Киноафиша Нотр-Дам

Спектакль Нотр-Дам

Постановка
Новый экспериментальный театр 18+
Режиссер Анастасия Фролова
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Возвращение классики: "Нотр-Дам" на театральной сцене Волгограда

В этом сезоне театральная сцена вновь оживет легендарным сюжетом Виктора Гюго. Спектакль "Нотр-Дам" перенесет зрителей в средневековую Францию, полную интриг и страстей, разворачивающихся вокруг прекрасной цыганки Эсмеральды.

Сюжет: борьба за любовь и счастье

Кто же завоюет сердце молодой танцовщицы? Это может быть:

  • молодой капитан королевских стрелков Феб,
  • вечно влюбленный поэт Гренгуар,
  • жестокий Архидьякон Клод Фроло, готовый на все ради своей любви,
  • или уродливый Горбун Квазимодо, пленник собора Нотр-Дам.

Эта история о борьбе за счастье, правду и любовь, основанная на вечной теме Собора Парижской Богоматери, впервые за десятки лет вновь обретет сценическую жизнь. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку!

Интересные факты

Знаете ли вы, что "Нотр-Дам" был написан Гюго в 1831 году и с тех пор стал классикой мировой литературы? Спектакль обещает сочетание драматургии и музыки, что делает его особенно привлекательным для современных зрителей.

Ожидайте яркие костюмы и впечатляющие декорации, которые перенесут вас в атмосферу средневековой Франции. Не пропустите это уникальное театральное событие!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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