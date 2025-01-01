Меню
Похищение невесты
Киноафиша Похищение невесты

Спектакль Похищение невесты

Постановка
Новый экспериментальный театр 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия «Похищение невесты» по пьесе А. Толстого в Волгоградском Новом экспериментальном театре

Спектакль «Похищение невесты» основан на пьесе А. Толстого, написанной в 1916 году. Несмотря на то, что с момента ее создания прошло более ста лет, она не утратила своей актуальности и продолжает волновать зрителей.

Сюжет и темы

В центре сюжета — любовный альянс двух прожигателей жизни, погруженных в азарт, долги и ложную роскошь. С первых минут действия зритель ощущает искусственность и неискренность их существования, что заставляет задуматься о ценности и истинности человеческих отношений. Спектакль исследует романтику и грезы любви, ее печали и радости, подчеркивая способность возвышать человеческие души.

Интересные факты

Комедия «Похищение невесты» — это не только увлекательная история, но и глубокая социальная аллегория, отражающая реалии своего времени. Пьеса была написана в период, когда общество переживало значительные изменения, что делает ее особенно интересной для современного зрителя.

Не упустите возможность увидеть эту атмосферную постановку, которая способна вызвать у вас как смех, так и глубокие размышления о жизни и любви!

Режиссер
Отар Джангишерашвили
В ролях
Виолетта Койфман
Максим Чекашкин
Евгений Тюфяков
Светлана Кулакова-Блохина
Виталий Мелешников
