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Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Постановка Шекспира на сцене Нового экспериментального театра Волгограда

Постановка великой трагедии Шекспира, осуществленная в переводе Бориса Пастернака, вернулась на сцену Волгограда. В 1989 году ее поставил основатель НЭТа Отар Джангишерашвили, и с тех пор она стала настоящей визитной карточкой театра.

Тема, актуальная как никогда

Интерес молодежи к истории любви юноши и девушки из двух враждующих родов — Монтекки и Капулетти — не угасает. Эта трагедия рассказывает о силе первого чувства и искренности, способной преодолеть любые преграды. Вечная тема любви, вражды и трагедии продолжает находить отклик в сердцах зрителей.

Уникальная атмосфера Вероны

Постановка погружает зрителей в атмосферу цветущей Вероны. Яркие костюмы, солнечный свет и ласкающие воды бассейна создают волшебный фон для истории о вечно юных влюбленных.

Необычный элемент — фонтан

Особую уникальность спектаклю придает символика фонтана, сложного гидротехнического сооружения, не имеющего аналогов в мировой театральной практике. Этот элемент подчеркивает глубину и многослойность шекспировской трагедии, придавая ей новые грани.

Не упустите возможность увидеть эту незабываемую постановку, которая продолжает вдохновлять и удивлять зрителей на протяжении более тридцати лет!

Режиссер
Отар Джангишерашвили
В ролях
Андрей Лопушанский
Дмитрий Макаров
Владимир Морозов
Игорь Мазур
Олег Алексеев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 12 октября
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
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