Опера «Манон» Жюля Массне – драма любви и разлуки

Опера «Манон» Жюля Массне занимает особое место в мировом театральном репертуаре. Эта известная работа, полная страсти и трагедии, вновь предстанет перед зрителями в свежей интерпретации.

Новая постановка Георгия Исаакяна

В новой версии, созданной режиссером Георгием Исаакяном, действие перенесется в сороковые годы XX века. Это время, когда Франция, почти без сопротивления, сдалась фашистскому нашествию, и территория страны была разделена на две части: Париж и знаменитую «зону Виши».

Сюжет и атмосфера

Главные герои, Манон и Де Грие, бегут из оккупированного Парижа в Виши, где разыгрывается драма расставания молодой пары. Уникальный подход к оригинальной партитуре включает в себя один антракт, который делит первую и вторую картины третьего действия. Это сочетание позволяет контрастировать мрачную атмосферу встречи «аббата Де Грие» и все еще влюбленной в него Манон в монастыре с яркой развязкой в игорном доме.

Изменения в финале

Финальная сцена также претерпела изменения: действие переносится в ментальную лечебницу, где тяжело больная Манон проводит свои последние дни. В этот момент к ней приходит Де Грие, который по-прежнему любит ее и хочет попрощаться.

Интересные факты

Опера «Манон» была впервые поставлена в 1884 году и с тех пор завоевала сердца зрителей по всему миру. Уникальность этой постановки заключается в том, что она позволяет пересмотреть классическую историю через призму исторических событий, что добавляет ей актуальности и глубины.

Не пропустите возможность увидеть эту трогательную историю любви и жертвы в новой интерпретации!