Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Манон
Киноафиша Манон

Спектакль Манон

Постановка
Эрмитажный театр 16+
Режиссер Георгий Исаакян
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Опера «Манон» Жюля Массне – драма любви и разлуки

Опера «Манон» Жюля Массне занимает особое место в мировом театральном репертуаре. Эта известная работа, полная страсти и трагедии, вновь предстанет перед зрителями в свежей интерпретации.

Новая постановка Георгия Исаакяна

В новой версии, созданной режиссером Георгием Исаакяном, действие перенесется в сороковые годы XX века. Это время, когда Франция, почти без сопротивления, сдалась фашистскому нашествию, и территория страны была разделена на две части: Париж и знаменитую «зону Виши».

Сюжет и атмосфера

Главные герои, Манон и Де Грие, бегут из оккупированного Парижа в Виши, где разыгрывается драма расставания молодой пары. Уникальный подход к оригинальной партитуре включает в себя один антракт, который делит первую и вторую картины третьего действия. Это сочетание позволяет контрастировать мрачную атмосферу встречи «аббата Де Грие» и все еще влюбленной в него Манон в монастыре с яркой развязкой в игорном доме.

Изменения в финале

Финальная сцена также претерпела изменения: действие переносится в ментальную лечебницу, где тяжело больная Манон проводит свои последние дни. В этот момент к ней приходит Де Грие, который по-прежнему любит ее и хочет попрощаться.

Интересные факты

Опера «Манон» была впервые поставлена в 1884 году и с тех пор завоевала сердца зрителей по всему миру. Уникальность этой постановки заключается в том, что она позволяет пересмотреть классическую историю через призму исторических событий, что добавляет ей актуальности и глубины.

Не пропустите возможность увидеть эту трогательную историю любви и жертвы в новой интерпретации!

Фотографии

Манон Манон Манон Манон Манон Манон Манон Манон Манон Манон
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше