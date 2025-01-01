Меню
Ночной Джаз
Билеты от 500₽
Киноафиша Ночной Джаз

Ночной Джаз

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Ночной джаз: вечер магии и музыки с трио Евгения Гречищева

«Ночной джаз» — это уникальная возможность отрешиться от повседневной суеты и перенестись в пространство, где царит ритм, гармония и искренность. На сцену выйдут настоящие виртуозы московской джазовой сцены — Трио Евгения Гречищева.

Филигранное звучание и тонкий музыкальный вкус

Трио Гречищева известно своим филигранным звучанием и неподдельным музыкальным вкусом. Каждый концерт становится ярким событием благодаря уникальной интерпретации классических джазовых композиций. На этот вечер к трио присоединятся приглашённые музыканты, которые внесут свежие краски в уже знакомый музыкальный ландшафт.

Неповторимый звуковой диалог

Голоса и инструменты приглашенных музыкантов создадут неповторимый звуковой диалог, наполненный необычными эмоциями и неожиданными гармониями. Этот вечер пройдет в атмосфере камерного клуба, что усилит эффект присутствия: вы сможете почувствовать каждую ноту, каждую паузу и дыхательный вздох музыкантов вблизи от сцены.

Вспышка эмоций и живой джаз

Обещаем, что этот вечер станет событием, которое не только оставит яркое впечатление, но и станет частью вашей музыкальной памяти. Если вы любите живой джаз и цените его подлинную красоту, «Ночной джаз» — это то, что стоит увидеть!

Купить билет на концерт Ночной Джаз

Сентябрь
Октябрь
20 сентября суббота
21:30
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 500 ₽
26 сентября пятница
21:30
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 500 ₽
17 октября пятница
21:30
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 500 ₽

